Radost z předběhnutí? ‚Proto tady jsem,‘ usmíval se bývalý pětibojař Svoboda po Olympijském běhu

V Brazílii šermují, v Japonsku hrají ping-pong a Češi si 125. výročí založení Mezinárodního olympijského výboru připomínají během. Olympijský den jich s předstihem oslavilo více než 70 tisíc a na jednom z hlavních - takzvaných zlatých závodů - natáčel reportér Marek Augustin. Praha 9:40 20. června 2019 Bývalý moderní pětibojař David Svoboda předává dětem medaile po absolvování Olympijského běhu | Foto: Jan Bartůněk | Zdroj: ČOV/Jan Bartůněk

Závod na pražském výstavišti odstartoval v přímém přenosu Radiožurnálu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a také se šel na pocit proběhnout.

To malý Adam se heslem ‚není důležité zvítězit, ale zúčastnit se‘ moc neřídil: „Špatně se mi běželo, protože jsem nedoběhl první a to bylo moje přání. Doběhl jsem 21., ale ne první.“

Naopak olympijský vítěz bývalý pětibojař David Svoboda neměl za zlé třeba zrovna vám, pokud jste ho nechali v parku Stromovka za svými zády.

„Jasně, lidi se s námi porovnávají, a to vůbec nevadí. Já už dávno netrénuji jako dřív. S reprezentační kariérou jsem skončil, ale pořád mám titul olympijského vítěze a pro spoustu lidí, nejenom pro děti, je to zajímavé srovnání, i když třeba neběžím naplno. Mě to baví, a proto tady jsem,“ řekl Radiožurnálu.

„Ne, že bych ostatní běžce nechal vyhrát, abych jim udělal radost, ale mnoho z nich je rychlejších. Já jsem s kariérou skončil ve 32 právě proto, že jsem závodění měl už trochu plné zuby a teď si užívám toho, že není žádný tlak na můj výsledek a můžu se jenom radovat z toho, že běžím s ostatním a s kamarády na pěkném místě,“ dodal bývalý pětibojař.

Z plné přípravy vyrazila na pětikilometrovu biatlonistka Markéta Davidová: „Já jsem si říkala, že to celé poběžím úplně pomalu, ale pak jsem se samozřejmě nechala trošku unést. Ve výsledku jsem to tak zaběhla za 22,5 minuty, takže to bylo takové příjemné protažení. Až jsem se možná zatopila trošku víc, než jsem chtěla. Na výsledek se ale trenéři určitě ptát nebudou. Já jsem měla mít tréninku úplně jiný, takže tu jsem místo něj, takže se myslím ptát nebudou,“ smála se a těšila se, až se v tréninku bude znova projíždět. Překvapivě ne na lyžích, ale na kole.