Sport je pořád zábava. Existují lidé, kteří potřebují finance víc, říká po benefičním turnaji Schweiner

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří jsou tvářemi projektu Radiožurnálu Olympijský rok, se zúčastnili benefičního turnaje Vyber si, vydraž si, zahraj si. Letos se vybral rekordní 1 138 523 Kč korun. Zájemci si v sobotu mohli mistry světa v uvozovkách „koupit", a pak si s nimi v neděli zahrát. Praha 12:48 9. ledna 2024

Jakmile se dodražilo a do posledního halíře byla spočítána rekordní částka jeden milion sto třicet osm tisíc pět set dvacet tři koruny, připomněli si Perušič se Schweinerem vítězný tie-break ve finále mistrovství světa.

Slavilo se jako v Mexiku a byl k tomu i patřičný důvod. Protože v součtu jedenácti ročníků benefičního turnaje „Vyber si, vydraž si, zahraj si“ se překonala hranici šesti milionů korun.

„Sport je pořád zábava. Jsou lidé, kteří potřebují finance a služby mnohem víc. Jsme rádi, že našim ‚plácáním do míče‘ můžeme pomoci hezké věci a někomu zpříjemnit to s čím zrovna bojuje,“ řekl David Schweiner.

Volejbalisté pomáhají

Plážový volejbalista věnoval za sebe vydraženou částku, tedy osmdesát sedm tisíc korun, Lince bezpečí, která už dlouhé roky poskytuje pomoc a rady dětem a mladistvým v každodenních anebo obtížných životních situacích. Ondřej Perušič se na základě prosincových tragických událostí rozhodl pro fond Univerzity Karlovy. Prostřednictvím charitativního turnaje Vyber si, vydraž si, zahraj si mu přispěl částkou osmdesát tisíc korun.

„Tento benefiční turnaj má v našich plánech i srdcích speciální místo. Jinak by se určitě nikdo neměl vzdávat svých snů. Bez ohledu na to, zda ho něco limituje nebo ne. My jako profesionální sportovci si mnohdy neuvědomujeme, jaké máme štěstí,“ uvědomuje si Ondřej Perušič.

„Sny nemají žádné limity ani vrchní hranici. Snít je skvělé. Časem se sny mohou měnit na cíle. Každý by měl mít nějaký sportovní, ale i osobní sen, potom za tím jít a prožívat ten proces,“ říká Schweiner.

Díky jedenáctému ročníku benefičního turnaje se vybral skoro jeden a čtvrt milionu korun, který podpoří vybrané charitativní organizace. Snová sezona českého plážového volejbalu tak dostala snovou charitativní tečku. „Je to první charitativní záležitost, ale určitě jsme nakloněni pro víc večírků nebo jakkoliv jinak pomoc charitě. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme naši popularitu vrátit zpátky. Přejeme si, aby to bylo vidět a pomohlo na správných místech,“ dodal Schweiner.

David Schweiner po jedenáctém ročníku turnaji odletěl na zaslouženou dovolenou, Ondřej Perušič léčí ukopnutý palec.