Ke zlatým medailím pomohla i statistika. Plážoví volejbalisté využívají analytika, ten ve finále zbledl

Za úspěchy plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera stojí řada lidí. Protagonisté našeho projektu Olympijský rok vyhráli mistrovství světa v Mexiku, a díky tomu zajistili Česku účastnické místo na turnaji pod pěti kruhy v příštím roce. Nejen přímo v dějišti světového šampionátu pomáhá nejlepšímu českému páru s přípravou na utkání i statistik. Poděbrady 10:28 9. listopadu 2023

I přesná čísla pomohla Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi k zisku zlata na mistrovství světa v plážovém volejbale.

Poslechněte si, jak pracují mistři světa v plážovém volejbale s analytikem Jaroslavem Bartošem

Italský reprezentační trenér Andrea Tomatis vzpomínal na to, jak analytik Jaroslav Bartoš zbledl během tiebreku ve finále mistrovství světa proti Švédům.

Rozhodující set o zlato měli beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem rozehraný výborně. Pak ale začali ztrácet jeden míč za druhým a dokonce přišli o luxusní šestibodový náskok.

Dramatické finále Češi vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem, a tak mohl mistr světa David Schweiner se zlatou medailí na krku popsat muže, který obrovským dílem přispěl k titulu.

„Postarší pán, plešatý, pan Jaroslav Bartoš alias beachdata, který se nám stará o statistiky. V kombinaci s Andreou Tomatisem tvoří neuvěřitelný statistický tandem,“ popsal Radiožurnálu Sport Schweiner a jeho parťák Ondřej Perušič v popisu pokračoval.

„A kterému se teď už navrátila normální barva, protože to byl ten pán na kterého Andrea referoval, že na konci tiebreaku nevypadal úplně zdravě,“ řekl mistr světa Perušič.

Nejistá cesta

Cesta za vytouženými zlatými medailemi byla trnitá. Vždyť první společný rok nevyhráli Perušič se Schweinerem nic. Vůbec nic. Ani jeden mezinárodní zápas.

Dokonce se stávaly situace, kdy si koupili letenky na turnaj do Brazílie. Odletěli do Jižní Ameriky, protože tam byla šance dostat se do hlavní soutěže z listiny náhradníků. Oproti očekáváním se ale nikdo neodhlásil. Mohli si udělat fotku na pláži a letět zase zpátky.

„Jsem rád, že mohu s klukama a jejich trenérem být od jejich začátků. Začali jsme spolupracovat v roce 2018 a i díky zpětné vazbě od dalších trenérů ze světového okruhu, jsem udělal aktuální verzi softwaru, kterou používáme. Jsou tam informace, které trenéry zajímají a jdou už poměrně do detailu,“ popisuje spolupráci analytik Bartoš.

„Já doufám, že ano a že je to vidět. Jejich trenér Andrea tvrdí, že je to skládačka a co se týče statistických dat, tak mohou znamenat jeden, nebo dva body za set a to je hodně. Když uvážíme, že v plážovém volejbale jde o každý bod, tak ten jeden bod může znamenat, že se štěstí přikloní na vaší stranu.“

Analytik Jaroslav Bartoš pokračuje s Perušičem, Tomatisem a Schweinerem dál. Jeho přesná čísla se budou hodit třeba na blížícím se Turnaji mistrů nebo na olympijských hrách v Paříži v roce 2024.