Olympijský výbor představil motiv oblečení pro olympiádu, v Tokiu bude sportovce zdobit modrotisk

Němci fandí Němcům, Britové Britům a Japonci ideálně Čechům. Český olympijský výbor jde představám svého předsedy Jiřího Kejvala naproti. Na letních hrách v Tokiu nastoupí čeští sportovci v kolekci ozdobené modrotiskem. Modré lněné plátno s bílými vzory je totiž oblíbené nejen na na Moravě, ale také v zemi vycházejícího slunce Praha 16:50 12. prosince 2018

„Jedeme závodit do Japonska a chtěli bychom si získat srdce japonských fanoušků, protože budou v hledišti sportovišť převládat. Chtěli bychom, aby fandili českým sportovcům a tak pro to chceme udělat maximum,“ vysvětloval na tiskové konferenci předseda ČOV Jiří Kejval.

Modrotisk je na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Technika dodnes zdobí kroje na Moravě Číst článek

A tak českou nástupní kolekci navrhuje Zuzana Osako. Výtvarnice i návrhářka, která vyrůstala mezi zdobenými kroji na Jižní Moravě a japonský folklor poznávala několik let přímo v Tokiu.

„Navrhovat na olympiádu je obrovská čest. Se mnou to opravdu pohnulo. To ráno jsem čekala, až přestanou téct slzy dojetí. Snažím se sportovce nacítit. Hlavně jsem se jich ptala, abych zjistila všechny věci důležité pro navrhování, abych jim co nejvíce vyšla vstříc,“ popisuje Osako.

Požadavky sportovců jsou chvílemi nestandardní, a jak připomíná Jiří Kejval, také modelové nesnesou běžná měřítka.

Počítat se vším

„Především na letní sporty máme hodně rozdílné figury. Třeba vzpěrač Jirka Orság má metr šedesát přes hrudník a pak je třeba Eve Vrabcová-Nývltová, která nemá ani metr šedesát na výšku. Na každý takový typ musíme udělat oblečení, ve kterém se budou cítit skvěle,“ vysvětluje Kejval.

Co znamená v praxi, když maratonkyni Evu Vrabcovou-Nývltovou vystřídá před krejčovským metrem třeba vrhač, srovnává Zuzana Osako.

„Brala jsem sportovcům míry dost podrobně a brala jsem i míry bicepsu. Pak mě napadlo říct nějakému klukovi, ať radši zatne a pak jsem viděla ten obrovský rozdíl, který byl asi deset centimetrů. Záleží, kdo ponese vlajku, jak bude těžká, tak aby něco neprasklo,“ myslí na vše Osaka.

A to se hodí, na posledních letních hrách mával vlajkou, jediný český vítěz v Riu de Janieru, téměř dvoumetrový judista Lukáš Krpálek.

Český olympijský tým

