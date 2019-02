Olympijští medailisté i česká špička. Karlovarsko před pěti lety začalo žít přílivem volejbalových hvězd

„Když jsme před pěti lety začínali, tak sem ty hráče nemohla přitáhnout žádná historie klubu, ale přitáhlo je sem přátelství a jméno Jakuba Novotného. Jakub byl ve své době velký hráč, to se všeobecně ví. Myslím, že mladší hráči si uvědomovali, že když byl Jakub dobrý hráč a teď si postavil nějaký klub, tak to bude taky dobré,“ vysvětluje spolumajitel Karlovarska Jan Meruna.

Jakub Novotný, který právě s Merunou klub na západě Čech založil, tehdy přivedl hned několik hráčů ze zahraničí. A právě tihle volejbalisté nejen oživili domácí nejvyšší soutěž a zvedli její kvalitu, ale hlavně referovali svým agentům, že česká soutěž je velmi dobrá a v klubech jsou profesionální podmínky.

Postupně se tak přidávali další kluby. Přicházeli volejbalisté z Nizozemska, Kanady, Austrálie, Německa a dalších zemí, převážně s reprezentačními zkušenostmi. Teď třeba i olympijský medailista z Atén Sergej Baranov, který se dohodl na spolupráci v Kladně.

„Začínal jsem sezónu v Bělgorodu, v ruské Superlize, ale na moje místo přivedli nového mladého hráče. Musel jsem hledat, kde bych dohrál sezónu. No a přišla nabídka z Kladna. Přijel jsem se nejdříve na pár dní podívat, na tým, na město a všechno se mi líbilo. Takže jsem tady,“ vysvětluje 208 centimetrů vysoký Sergej Baranov, před několika lety stabilní článek ruské reprezentace.

Kromě olympijského bronzu má Baranov ve své sbírce medaile z evropských šampionátů, Ligy mistrů i ruské ligy. Teď touží stát se českým šampionem.

„Kdo by nechtěl, každý sportovec touží vyhrávat,“ dodává.

V těchto slovech Sergeje Baranova je skryto mnohem víc, než se zdá. Každý s příchozích zahraničních hráčů do české extraligy právě touhou po úspěchu výrazně zvyšuje kvalitu nejvyšší domácí soutěže.

„Česká liga se zvedá. To, co bylo před pěti lety, je dneska nepopsatelné. Letos se už nedá říct, že je to ta top čtyřka, která má zvuk. Když se dneska podíváte na tabulku, tak jsou do sedmého místa body velmi vyrovnané. Letos si myslím, že bude velmi těžké první kolo play-off,“ je přesvědčen Jan Meruna.

Co je navíc velkým příslibem pro budoucnost, že mezi zahraničními hráči se v extralize prosazují i čeští volejbalisté z nastupující generace.