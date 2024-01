‚Jediná medaile, která mi chybí.‘ Český zápasník Omarov míří na olympiádu, pak chce do MMA

Potvrdit v Paříži roli jednoho z favoritů, získat tam vysněnou olympijskou medaili a pak přejít mezi profesionály. Tak si svou budoucnost představuje český reprezentant v řecko-římském zápase Artur Omarov. Účast na svých druhých Hrách v kariéře už má jistou. Díky třetímu místu na mistrovství světa už tak může ladit formu směrem k přelomu července a srpna. Praha 21:00 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český zápasník Artur Omarov | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Olympiáda je splněný sen a přivézt z ní medaili je pro mě něco úžasného. Já tomu chci jít co nejvíce naproti, budu trénovat a makat tak, aby se mi to povedlo,“ říká český reprezentant.

Na olympijských hrách v Tokiu vypadl zápasník Artur Omarov hned v prvním kole a obsadil tak 11. místo. Pro Hry v Paříži mu ale stupně vítězů prorokuje i třeba analýza společnosti Gracenote Sports, která pravidelně odhaduje výsledky na nejvýznamnějších sportovních akcích. Podle ní Češi přivezou v létě 10 olympijských medailí - jednu z nich – a to bronzovou – by měl vybojovat právě třetí muž posledního evropského i světového šampionátu.

„Když přivezete medaili z mistrovství světa, které je kvalifikační na olympiádu, tak se s vámi musí počítat i na té olympiádě. To mě žene dopředu a to chci. Je to jediná medaile, která mi chybí, takže doufám, že se nám to podaří zrealizovat,“ říká 35letý rodák z Dagestánu, který od roku 2010 reprezentuje Česko v zápase řecko-římském v kategorii do 97 kilogramů.

Už delší dobu se ale Omarov věnuje také smíšeným bojovým uměním MMA v klubu. I díky tomu se zná i s prvním českým majitelem pásu šampiona prestižní organizace UFC – Jiřím Procházkou.

Trénoval s ním už kdysi v Chomutově a pak ho připravoval v Brně i na grepling – tedy formu zápasu na zemi, v které měl mít v už zmiňovaném titulovém zápase brazilský obhájce Glover Teixeira navrch. No a právě podobný styl vyznávající Artur Omarov uvažuje, že by to v budoucnu mezi profesionály v kleci také zkusil.

„Ano, láká mě to, ale já mám zatím před sebou jeden cíl, a to zápas. Nejde sedět na dvou židlích. Až skončím s kariérou zápasníka, tak si říkám, proč ne, možná bych to zkusil. Ale dokud budu zápasit, tak MMA je na druhém místě,“ usmívá se Omarov a odpovídá na otázku, jestli ten čas přijde třeba po zisku olympijské medaile.

“Přesně tak,“ směje se zápasník.

Jasno bude v srpnu, kdy jsou na olympijských hrách v Paříži na programu soutěže v nástupci starověkého pankratiónu. Pokud Artur Omarov uspěje, rozšíří sbírku 16 cenných kovů pro český, respektive československý, zápas řecko-římský – naposledy slavil Marek Švec bronz z Pekingu 2008.