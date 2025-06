Mohl jsem postoupit, bylo by hezké si v Praze zalézt finále, mrzí Ondru po konci ve Světovém poháru

Lezec Adam Ondra se nedostal do finále Světového poháru v boulderingu v Praze. V semifinále vylezl jeden ze čtyř boulderů a skončil patnáctý. Pro Ondru to byl poslední závod kariéry v boulderingu v elitním seriálu. „Bohužel, v rozhodujícím momentu jsem trochu vypnul a prostě mi nezbyl čas,“ smutní Ondra v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Od zpravodajky z místa Praha 16:36 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Adame, jak byste zhodnotil to semifinále?

Jsem spokojený. Na finále by to bylo, kdybych byl více rozhozený, šlo o to vylézt tu dvojku, ale došel mi čas. Každým pokusem jsem se zlepšoval a chápal, jak udržet balanc čím dál tím více, ale než jsem se dostal zhruba do půlky boulderu, tak jsem spálil příliš mnoho pokusů. Bohužel, v rozhodujícím momentu jsem trochu vypnul a prostě mi nezbyl čas.



Co vám běželo hlavou při čtvrtém, posledním pokusu na posledním boulderu?

Tam jsem na to bohužel neměl, potřeboval bych být silnější v jedné ruce a to nejsem. Ani kdyby to postavili v jakékoliv fázi mé kariéry, tak bych se na ten vrchol nedostal. To ale neznamená, že jsem nemohl postoupit. Měl jsem překonat dvě jiné dráhy a vyšlo by mi to.

Padla na vás nostalgie v tom, že je to váš poslední pokus v boulderingu?

Trošku ano a mrzí mě to, protože by bylo opravdu hezké si tady zalézt ještě finále.



Pokud se ohlédnete za ryze boulderingovou kariérou, co vám zůstane na mysli?

Spíše frustrace z obou olympiád, kdy bouldering zařídil, že jsem medaili nezískal. Jinak samozřejmě vítězství v celkovém hodnocení v roce 2010 a také ve Světovém poháru a mistrovství světa 2014.

Cítíte úlevu, že končí jedná éra vašeho života?

Hlavně cítím úlevu, že jsem se nezranil. A hned už myslím na další cíle, musím se připravit, takže půjdu hned do tréninku.



Jaké máte nejbližší cíle?

V nejbližší době spíše skalní cíle. A poté je samozřejmě mistrovství světa v Soulu, které bude na konci září. Tam se budu účastnit pouze lezení na obtížnost.