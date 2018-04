'Už to neřeším,' říká Balvín, kterému těsně unikla NBA. Teď si užívá angažmá ve Španělsku

Basketbalový reprezentant Ondřej Balvín prožívá vydařené období. S Gran Canarií míří za postupem do play-off španělské ligy a upozornil na sebe i v Eurocupu, kde ho vyhlásili druhým nejlepším pivotem soutěže. Obrovitý Čech to bere jako odměnu za trable, kterými si prošel v minulé sezoně. Moc ale nechybělo a všechno mohlo být úplně jinak. Gran Canaria 6:30 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Balvín děkuje domácím fanouškům, v Seville působil | Zdroj: Jakub Kanta

217 cm vysoký pivot týmu Gran Canaria Ondřej Balvín na Pyrenejském poloostrově basketbalové vyrostl. Jeho jméno tu proto není pro fanoušky nevyslovitelné.

„Ondřej je fakt velký, a když si stoupne pod koš, úplně ten prostor ucpe. Na začátku sezony to ale z jeho strany nebylo ono. Vím. Neměl to lehké - nové prostředí, ostrovní klima a dlouhé cestování. Každým zápasem na něm ovšem pozorujeme zlepšení, už se v klubu asi zabydlel," myslí si jeden z fanoušků Gran Canarie, který vyráží čas od času také na venkovní utkání svých oblíbenců. Český reprezentant s jeho názorem souhlasí.

„Jo, ale to bylo způsobené mým kotníkem. Když jsem na začátku srpna přiletěl na Kanárské ostrovy, bylo to tři měsíce potom, co jsem měl přetržené vazy. Vynechal jsem proto taky národní tým. Je to něco jiného po pěti měsících hrát soutěžní zápas,“ vysvětluje český dlouhán.

Balvín ve Španělsku působí už ve třetím klubu. Nejdéle (šest let) po odchodu z USK hájil barvy Sevilly s Tomášem Satoranským. A v roce 2016 nechybělo mnoho a mohli se se Satoranským dál občas potkávat také v zámoří.

„V poslední sezoně tady byl Ondřej Balvín už jednou nohou v NBA. Měli jsme podepisovat dohodu s Houstonem, ale nakonec to na poslední chvíli neklaplo," říká prezident Sevilly Fernando Moral, který tenkrát u vyjednávání s vítězem letošní základní části NBA byl.

„Bylo to hodně blízko. Už to v podstatě bylo podepsané, ale nakonec z toho sešlo kvůli deadlinům a kvůli výkopové částce. Už to neřeším, je to minulost. Když se NBA povede, tak se povede. Je to samozřejmě sen každého hráče,“ dodává pětadvacetiletý český reprezentant.

Španělský basketbalový klub z Kanárských ostrovů mířící do play-off ACB ligy má na něj na další rok opci a sám Balvín se nikam nežene, angažmá tady si zas konečně užívá. I proto se se svým agentem shodl, že se do NBA nemusí snažit dostat za každou cenu.

„Shodli jsme se, že letní liga NBA už nemá na můj výkup až takový efekt. Týmy mě znají, takže vědí, co jsem za typ hráče. Kdybych měl velké štěstí a mohl podepsat nějaký kontrakt s NBA a dali mi tam podmínku, že musím jít na letní ligu, tak to je jiná situace, ale jen si tam jít zahrát a ukázat se, to už jsem jednou udělal,“ říká Balvín.

„Věřím, že si Ondra NBA v budoucnu zahraje,“ doplňuje Balvína jeho bývalý nadřízený ze Sevilly Fernando Moral. Odchodem by ale urostlý pivot zřejmě neudělal radost příznivcům Gran Canarie.

„Doufám, že zůstane, druhý rok většinou bývá lepší než ten první. A hlavně bych byl radši, kdyby nastupoval za nás než proti nám," říká jeden z fanoušků.

Jasněji o Balvínově budoucnosti a plánech by mohlo být už v červnu, kdy by měl mít po klubové sezoně a táhnout národní tým v dalších zápasech kvalifikace mistrovství světa.