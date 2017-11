Nebojím se přijmout odpovědnost, říká Balvín. Český dlouhán se může zařadit mezi opory reprezentace

Basketbalu se říká hra vysokých mužů pod vysokými koši. A pokud aspoň jednoho takového „hromotluka“ nemáte, šance na úspěch není zrovna velká. Přesvědčila se o tom i česká reprezentace na posledním mistrovství Evropy a poučila se. Nyní je v týmu Ondřej Balvín a nechce hrát jen druhé housle. Pardubice 22:38 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český basketbalový reprezentant Ondřej Balvín | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

Na startu kvalifikace mistrovství světa basketbalistů hraného poprvé novým systémem si Island mohl v Pardubicích proti Čechům ověřit, jaké to je bránit až o hlavu větší hráče. Nikdo z nich totiž podle oficiálních údajů neměřil víc než dva metry. Na druhé straně si jako Gullliver mezi liliputy mohl připadat po návratu do národního týmu pivot Ondřej Balvín.

Po příletu z Kanárských ostrovů se pivot Ondřej Balvín pořádně v Čechách ještě ani nerozkoukal, absolvoval s reprezentací jeden trénink a musel na pravou míru uvést, proč nakonec koncem léta národní tým před Eurobasketem v Rumunsku neposílil.

„V dubnu jsem měl zranění kotníku. Přetrhnul jsem si vazy. Klub se o mně bál, doufal, že s nároďákem nebudu, ale finální rozhodnutí bylo čistě na mě. Je to moje zdraví, a to je pro mě nejdůležitější. Chtěl jsem reprezentovat, ale prostě nebudu riskovat svoje zdraví a raději přeskočím národní tým v létě a připojím se k němu zdravý během kvalifikace na světový šampionát,“ vyprávěl pro Radiožurnál o svém rozhodnutí Balvín.

Při absenci Veselého a Satoranského jednou z hlavních opor

A jak 217 centimetrů vysoký Ondřej Balvín řekl, tak udělal. Po třech letech se vrátil do dresu s lvíčkem na prsou a při neúčasti Veselého se Satoranským neměl problém s tím, vzít na sebe v pětadvaceti letech a s nemnoha starty velkou zodpovědnost. „Tenhle rok od sebe čekám, že asi budu jeden z hlavních tahounů nároďáku. Speciálně jsme se bavili s Ninem (Ronenem Ginzbugem pozn. red.) ohledně toho, co ode mě očekává. Nebojím se na sebe přijmout odpovědnost.“

„Když se bavíme o Ondrových basketbalových dispozicích, tak má před sebou nejlepší léta. Momentálně už hraje na vysoké úrovni a má v evropském basketbalu jméno, ale věřím, že se ještě může zlepšovat,“ doplnil Balvína právě reprezentační kouč Ronen Ginzburg.

A mít 217 centimetrů vysokého obra v sestavě na své straně potěšilo i jeho spoluhráče z podkoše Patrika Audu. „Na takové úrovni už tam musí alespoň jeden pivot přes dva metry, který bude dělat pořádek kolem koše, a to nám na Eurobasketu určitě chybělo. Myslím si, že to teď bude velká posila.“

K úspěšnému vstupu do kvalifikace přispěl Balvín deseti body

A jaký potenciál v sobě Ondřej Balvín, který se neúspěšně snažil prosadit do NBA, má, mohli v pátek večer vidět fanoušci v Pardubicích, kde národní tým vstoupil vítězně do nového kvalifikačního cyklu.

Český pivot nastoupil v základní sestavě a po pár minutách ochozy pobavil smečí po nahození míče ke koši. Celkem za 18 minut přispěl k výhře deseti body, pěti doskoky a třemi asistencemi. Znát ale byla i pochopitelná nesehranost, která způsobila jeho čtyři ztráty.

„Bylo to chvílemi, že jsme až moc chtěli využít toho výškového rozdílu. Oni mě pak začali hodně zdvojovat. Jakmile jsem se dostal k míči, hráli na mě agresivně. Myslím si ale, že to byla další věc, kterou jsme měli využít víc. To je o tom, jak se spolu dokážeme sehrát,“ přiznal Ondřej Balvín, hřmotný rodák z Ústí nad Labem, který by si teď rád splnil s reprezentací sen. Dotáhl ji svými výkony k premiérové účasti na mistrovství světa.