Nejlepší start v kariéře, pochvaluje si Balvín začátek sezony ve španělské lize. A skromně vyhlíží NBA

Pivot Bilbaa Ondřej Balvín patří ve španělské ACB lize zatím k nejužitečnějším basketbalistům. Snad na tom nic nezmění ani jeho aktuální zdravotní indispozice. V osmadvaceti letech si v klubu vydobyl pozici lídra týmu, o kterou léta usiloval. Nedávno se blýskl svým výkonem také v reprezentaci, ale utkání nedohrál a do Španělska se vracel zraněný. Bilbao 16:28 5. prosince 2020

„Nemůžu si moc stěžovat. Začátek sezony byl asi můj nejlepší v kariéře, ale jsme samozřejmě teprve na začátku sezony, takže uvidíme,“ vypráví pro Radiožurnál osmadvacetiletý pivot Ondřej Balvín.

Než si český reprezentant zranil v dresu národním týmu kotník, byl díky svým výkonům v Bilbau třetí nejužitečnější hráč španělské ligy, dokonce první v tabulce doskočených míčů a třetí také v počtu bloků na zápas. Na své vytížení v klubu si také zatím nemohl stěžovat.

„Tím, jaká je situace, tak už se nesmím bát to na sebe tahat. Musím se dostat do pozice lídra nebo jednoho z lídrů, což jsem měl i minulý rok, ale letos je to ještě více specifické. Pomohlo mi, že mám už druhou sezonu s Bilbaem,“ přiznal 217 centimetrů vysoký Čech, který ve Španělsku hraje s výjimkou ročního nevydařeného angažmá v Bayernu Mnichov od 17 let.

Sen NBA

Statistiky ještě daleko víc než v Evropě sledují odborníci v USA a Balvín se netají tím, že zahrát si v zámořské NBA je stále jeho sen. I když už se k němu neupíná tolik jako v minulosti. Přestože byl loni s národním týmem šestý na mistrovství světa a teď po košem dominuje ACB lize.

„Když má člověk čísla, tak to neznamená všechno. Musíte tam typologicky sedět. NBA jde teď trendem, kdy hrajou extrémně atletičtí pivoti, což já nejsem. Takže chápu, že i kdybych měl čísla, tak do aktuálního konceptu NBA bych nemusel zapadat.“

Zatím nejblíž kontraktu v nejlepší lize světa měl obrovitý Ondřej Balvín před čtyřmi lety. V Houstonu Rockets ani pak Denveru Nuggets, za který odehrál v letní lize pět utkání, to ale nakonec nedopadlo.

Nejstarším nováčkem v historii NBA je od roku 2012 Pablo Prigioni, který debutoval v pětatřiceti, takže pokud Balvína nezabrzdí zranění, může ještě několik let minimálně doufat v přesun za Atlantik.