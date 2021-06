Balvín míří za Audou. Reprezentační pivot opouští Španělsko, nově bude hrát v Japonsku

Český basketbalový reprezentant Ondřej Balvín se stal posilou nováčka japonské ligy Gunma Crane Thunders. Do celku z Maebaši míří osmadvacetiletý pivot po dvou letech strávených v Bilbau. V soutěži se potká s krajanem Patrikem Audou, který od začátku uplynulé sezony hraje za Jokohamu. Maebaši 12:43 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Balvín. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Je to zajímavé, přeci jen to bude po deseti letech velká změna. Nebude to jen jiná země, ale i kultura a kontinent. Jsem na to opravdu zvědavý a je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít ze Španělska, protože je to nová zkušenost, v podstatě po deseti letech budu začínat úplně od nuly, což je pro mě nový impulz,“ řekl Balvín v rozhovoru poskytnutém agenturou Octagon Basketball Europe/PPG Sport, která jej zastupuje.

Balvín do Španělska zamířil v roce 2010 z USK Praha a šest let působil v celku Baloncesto Sevilla. Poté se představil v letní lize NBA za Denver Nuggets a v ročníku 2016/17 hrál v Německu za Bayern Mnichov. Následně se vrátil do španělské ligy ACB, působil dva roky v Gran Canarii a stejně dlouho v Bilbau.

Teď se rozhodl pro velkou změnu. „Přišla skvělá nabídka, skvěle se nimi jednalo. Byli rychlí, měli zájem a z obou stran bylo jasné, že chceme spolu být. Ještě tím, že trh v Evropě není vůbec otevřený, nebo ještě v tu dobu nebyl a hlavně je teď postcovidový. Situace je jaká je, takže do Japonska to bylo asi nejideálnější,“ prohlásil Balvín, který se chystá s národním týmem v kanadské Victorii na start olympijské kvalifikace do Tokia.

Má vysoké osobní ambice. „Rád bych se vypracoval v jednoho z nejlepších hráčů japonské ligy. Myslím si, že k tomu mám dispozice. Můžu dokázat být v té lize dominantní hráč a pokud možno se tam usadit na x let a být tam spokojený,“ připojil Balvín.

Kulturní šok

Informace o působení v Japonsku sbíral i od Audy. „S Patrikem jsem mluvil. Říkal, že je z té ligy nadšený a chovají se tam k němu skvěle. Byl to samozřejmě asi lehký kulturní šok, ale říkal, že se adaptoval bez problémů. Všichni jsou tam vstřícní a chtějí vždycky pomáhat, takže se určitě těším a určitě bude zajímavé, až si proti němu zahraju,“ dodal Balvín.

Podle jeho agenta Phillipa Paruna bylo Japonsko v současné situaci ideální volbou. „Obecně covid hodně změnil situaci ve sportovních klubech v Evropě i po celém světě. Řeší se teď uzavření čínského trhu, zkrácení doby přestupů na japonský trh a v zásadě kolaps některých trhů v Evropě. Bylo to náročnější během tohoto přestupního okna, nicméně jsme s Ondrou dlouho řešili možnost odchodu do Japonska,“ prohlásil Parun.

„Tento trend se zvedá v posledních dvou třech sezonách a odcházejí do Japonska zkušení hráči ze španělské ACB. Zároveň velice dobré působení Patrika Audy v Japonsku nám pomohlo vytvořit si názor. V okamžiku, kdy se přiblížilo jednání s klubem, který postoupil z druhé ligy do první, tak bylo velice rychlé, korektní a rozhodli jsme se tuto situaci využít,“ podotkl Parun.

Balvín uzavřel roční kontrakt. „Obecně smlouvy pro hráče, kteří přecházejí do asijských trhů, ať je to Japonsko, Čína nebo Korea, jsou jednoleté a po ukončení tohoto cyklu zpravidla kluby preferují hráče, kteří se v těchto trzích dobře uvedli. Z tohoto důvodu jsme volili tuto situaci a věříme, že nás čeká další společný úspěch a navazujeme na úspěšnou českou stopu Patrika Audy v Jokohamě,“ dodal Parun.