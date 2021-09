Biker Cink se pokusí uhájit stříbro ve Světovém poháru, připravovat v USA se musel na půjčeném kole

V pořadí šestidílného seriálu, v němž byl letos dvakrát stříbrný, má Cink 14 bodů k dobru na třetího Victora Koretzkého z Francie. Suverénním lídrem je Švýcar Mathias Flückiger, mezi ženami už má pohár jistý Francouzka Loana Lecomteová. Po dlouhé době a zřejmě naposledy se představí i Kateřina Nash.

Domácí mistrovství horských kol po roce opět ovládli Cink a Čábelická. Další výzvou je světový šampionát Číst článek

Cink odletěl do USA už v neděli, ale dlouho nemohl trénovat.

„Kola letěla z Polska s ostatními z týmu a měli ve Frankfurtu strašně krátký přestup. Biky se nestihly přeložit, jenom tašky. V Americe nám řekli, že dojdou další den, ale nakonec se kola ztratila a museli jsme to řešit s Fedexem a zjistili jsme, že si trochu na letišti vymýšleli a biky byly pořád ve Washingtonu. Musel pro ně nakonec jet mechanik, byl jsem tři dny bez kola,“ popsal patálie na webu mtbs.cz český olympionik, jehož v Tokiu z boje o medaile z výhodné pozice vyřadil prasklý ráfek.

Než kolo do Snowshoe dorazilo, hodně cvičil na pokoji. „A byl jsem si projít trať. Včera mi půjčoval Carlos Coloma jeho kolo, ale bylo mi malé, takže to nebylo ono, tak jsem dal jen 50 minut," přiblížil. "Po třech dnech to bylo na tréninku znát, tepovka lítala nahoru dolů, nohy zatuhlé. Chtěl bych ale zase zaútočit a udělat závod zajímavějším, bude to ale hodně těžké proti Koretzkému a Schurterovi, kteří teď mají superformu,“ dodal Cink.

Dlouholetá česká jednička mezi ženami Nash se na start SP postaví po třech letech při rozlučce svého týmu Clif, který po dvou dekádách v elitním seriálu končí.

V pátek se pojede short track, v sobotu poslední závod ve sjezdu a víkend završí cross country. Ženy v kategorii elite vyrazí na trať v 18.20 SELČ, muži ve 20.50.