‚Přestal mi fungovat zadní tlumič, i tak bych na to ale neměl.‘ Biker Cink byl na mistrovství Evropy dvanáctý

Ještě do posledního kola elitního závodu mistrovství Evropy horských kol vjížděl Ondřej Cink čtvrtý, těsně za bronzovou pozicí. V závěrečném okruhu na trati v okolí brněnského parku Anthropos ale ztratil síly a dojel dvanáctý. Z českých cyklistů byl i tak nejdřív v cíli, kde s ním natočil rozhovor redaktor Radiožurnálu David Nekvinda. Rozhovor Brno 19:27 28. července 2019

Dlouho jste bojoval o medaili. V čem nakonec byl problém, proč to nevyšlo?

Bohužel jsem úplně neměl svůj den. Ze začátku jsem se snažil bojovat, ale už jsem věděl, že mám těžké nohy, což vyvrcholilo dvě kola před cílem.

Vůbec jsem neměl nohy a taky mi už asi ve třetím kole přestal fungovat zadní tlumič, což na kamenech bylo cítit. Na tenhle problém se ale nechci vymlouvat, protože i tak bych na to dneska neměl. Určitě mi to ale nějaké síly vzalo.

Co udělá s kolem nefungující tlumič? Jak se změní jízda?

Bylo to, jako kdybych začínal s celoodpruženým kolem, ale pak jel skoro celý závod na pevném kole. Zadní tlumič byl pořád zamčený a nechtěl se odemknout. Na těch kamenech to bylo hodně cítit.

Úvod závodu byl hodně dramatický. Těsně před vámi spadl pozdější vítěz Mathieu van der Poel, bylo složité se mu vyhnout?

Měl jsem tam trochu mezeru, takže jsem se mu vyhnul, ale Mathieu byl bezkonkurenčně nejlepší. Po pádu si nás dojel a hned nám nastoupil a nikdo neměl odpověď.

Je to tak, že když jede ve své formě, tak je teď nedostižný?

Vypadá to tak. Uvidíme, co bude předvádět dál, ale myslím, že je po té své pauze zase zpátky a bude dál předvádět své výkony.

První dvě z celkem šesti kol jste tu kroužil jako první. Jak jste si tyto momenty ve zdejší atmosféře užíval?

Atmosféra byla super, je vidět, že v České republice chodí na závody nejvíc lidí, za což jsem moc rád.

Brněnská trať zažila v nové podobě na mistrovství Evropy svou premiéru, jak se vám líbí?

Osobně bych uvítal tu trať, která byla předtím, neupravenou. Byla hezky přírodní, více bikeová, tohle byl letecký den. Jak to upravili, tak to bylo hrozně rychlé a podklad hrozně tvrdý, to se mi moc nelíbilo.

Jaké teď máte plány do další části sezony?

Teď nás hned čekají další dva závody Světového poháru, program je nabitý. Doufám, že si před tím nějak odpočinu.