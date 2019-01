Loňský Dakar málem nepřežil, při letošním bude motocyklista Klymčiw manažerem a mechanikem

Nejúspěšnější český motorkář na Rallye Dakar posledních let Ondřej Klymčiw si zvyká na novou roli. V Peru bude po čtyřech letech ve startovním poli chybět. Stále totiž léči rozdrcený páteřní obratel po těžké nehodě v loňském ročníku, po které se mu dokonce několikrát zastavilo srdce. Přišel na to až později díky hodinkám sledujícím jeho tep. Praha 22:35 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Klymčiw | Zdroj: http://www.ondrejklymciw.cz/

„Náraz přišel v rychlosti 115 kilometrů za hodinu přímo na hlavu. Podle hodinek klesala tepová frekvence na padesát, čtyřicet a pak jsem byl tři minuty vyplej. Pak přišlo nějaký nahození. Pak jsem zřejmě dostal nějakou adreanalinovou injekci od paramediků, kdy ten tep zase vyběhl,“ popisuje své zranění Klymčiw.

Při převozu helikoptérou do Limy ještě jednou Klymčiwovi vypnulo srdce a doktoři ho opět museli nahodit. Jak ale sám říká, jeho život opět začal až v únoru.

„Mám nějaké střípky. Něco trochu z Limy. Manželka mi řekla, že tam se mnou byla tři týdny a já si to vůbec nepamatuju. Počítám to od doby, kdy mi v Praze na Homolku pustili děti. To byl zlomový okamžik pro psychiku. Od té chvíle jsem tady,“ vysvětluje český motocyklista.

Návrat k závodění Klymčiwovi zkomplikoval rozdrcený obratel, který stále není doléčený a už nikdy nebude fungovat jako před nehodou.

„Ten obratel stále trucuje a já se mu ani nedivím. Děkuju mu za to, že ho vůbec mám. Tehdy ho chtěli vyměnit za celý nový, ale kvůli rozsáhlému vnitřnímu krvácení mě nemohli otevřít,“ říká Klymčiw.

Na Dakaru 2019 bude mít Ondřej Klymčiw hned tři role. K funkci manažera týmu s pěti motorkáři přibydou dvě nové.

„Budu k ruce mechanikům a budu dělat reportáže pro Českou televizi. Dakar má jenom dvanáct dní a bez spánku se dají dva dny vydržet, tak uvidíme, do kdy to vydržím,“ neztrácí dobrou náladu nyní už bývalý jezdec.

Čtyřicátý první ročník Rallye Dakar, která poprvé v historii zůstane jen v jedné zemi, startuje z peruánské Limy v pondělí 7. ledna. Do závodu s deseti etapami a třemi tisíci měřenými kilometry vyjede třináct českých strojů.