Golfista Lieser porazil soupeře i nervozitu a dosáhl na historický úspěch. Teď myslí na olympiádu

Letošní zkrácená sezona se mu náramně povedla. Ondřej Lieser před dvěma týdny vyhrál svůj první evropský golfový turnaj a teď o víkendu svůj úspěch zopakoval. Díky titulu ve finále celé série nižší úrovně navíc jako první Čech postoupil na prestižní European Tour. Palma de Mallorca 21:04 23. listopadu 2020

„Úspěch je to fantastický a nevím, jestli mi to už úplně dochází. Chodí mi spousta gratulací, kterých si strašně vážím a jsem za ně moc rád,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Lieser.

Golfista Ondřej Lieser postoupil jako první Čech na prestižní European Tour.

Ten patří dlouhodobě k předním českým golfistům, kteří ale posledních několik let marně dobývali postup mezi evropskou elitu. Nakonec se to Lieserovi povedlo naprosto suverénně vítězstvím v celé nižší sérii Challenge Tour, a to díky titulu v závěrečném turnaji.

„Pro mě je velký to, jakým způsobem jsem to zvládl. Na posledních dvou jamkách jsem měl dva strašně důležité paty. Cítil jsem opravdu velký tlak, i tak jsem ale oba zvládl. To je pro mě největší vítězství – že jsem dokázal porazit strašák toho velkého tlaku a stresu,“ vysvětlil.

Už teď ví, že jeho příští rok bude jiný. Ale co přesně postup obnáší, to mu žádný z českých hráčů nepoví. Stejně jako oni, měl i Lieser párkrát možnost startovat na turnajích této úrovně, jenže teď si ji uhrál svými výkony a nemusí se v dalším roce ohlížet na to, kdo mu velkoryse nabídne možnost si zahrát.

„Díky tomuhle postupu si budu nejspíš schopný vybrat turnaje, na které pojedu. Budu si tak moct i pořádně připravit turnajový kalendář, což je velká výhoda.“

Lieser se zároveň za poslední měsíc posunul o více než 500 míst na světovém žebříčku. Momentálně je 179., což by vzhledem ke kritériím stačilo k postupu na olympijské hry.

„Když jsem jako malý koukal na Báru Špotákovou, Romana Šebrleho nebo Honzu Železného, tak jsem si říkal, že bych chtěl být na olympiádě jednou také. Když jsem se začal naplno věnovat golfu, tak ještě nebyl olympijským sportem. Teď se tam ale dostal, a tak jsem si začal říkat, že by to mohlo vyjít. A jsem teď blízko,“ dodal devětadvacetiletý golfista.