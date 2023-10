Emoce, které člověk málokdy zažije, popsal po výhře nad favorizovanými Nory beachvolejbalista Perušič

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili mezi nejlepší čtyři páry mistrovství světa v Mexiku. Ve čtvrtfinále porazili po setech 21:14, 14:21 a 15:12 úřadující světové šampiony – Anderse Mola a Christiana Söruma. Hned po utkání se čeští reprezentanti svěřili Radiožurnálu Sport se svými dojmy. Tlaxcala (Mexiko) 11:59 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (Zleva) David Schweiner a Ondřej Perušič | Zdroj: Profimedia

Ondřeji, kdyby vám někdo před začátkem turnaje řekl, že postoupíte do semifinále šampionátu, věřil byste?

Určitě ne. Nevěřil bych tomu, ani kdyby mi to řekl po skupině, nebo dnes ráno. Schytali jsme asi nejtěžší los, jaký jsme mohli mít. Strašně těžko se mi něco říká, protože to jsou emoce, které člověk málokdy zažije.

Historický úspěch pro český plážový volejbal! Ondřej Perušič a David Schweiner se na MS probojovali mezi nejlepší čtyřku a jen jediná výhra je dělí od zisku cenného kovu. pic.twitter.com/py7GhOG8Tc — ČT sport (@sportCT) October 14, 2023

Jsem strašně pyšný nejen na nás s Davidem, ale hlavně na celý náš tým. Na všechny, co nás podporovali, kdo vstávali ráno, aby se na nás koukali, protože tohle je z velké části taky jejich zásluha. Doufám, že nám podporu zachovají i dál, protože máme dvě šance na to získat medaile a to by bylo něco úžasného.

Stali se z vás největší favorité na zisk titul?

To si nemyslím, byli jsme nasazeni poměrně vzadu ve startovním poli. Nicméně nasazené trojky taky prohráli ve čtvrtfinále s dobře hrajícími Poláky, takže překvapení se občas dějí a jsem rád, že se to podařilo nám.

Tak ať se práší písek borci! #jedentym pic.twitter.com/Rl6OnNH1kR — Český olympijský tým (@olympijskytym) October 14, 2023