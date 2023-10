Perušič se Schweinerem vyřadili na mistrovství světa obhájce titulu z Norska a zahrají si o medaile

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se poprvé probojovali do semifinále mistrovství světa. Na šampionátu v Mexiku čeští reprezentanti porazili obhájce titulu a světové jedničky Nory Anderse Mola a Christiana Söruma 2:1 na sety a zahrají si o medaile. O postup do finále budou bojovat v noci na neděli s americkou dvojicí Trevor Crabb a Theodore Brunner. Tlaxcala (Mexiko) 8:09 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Zdroj: Profimedia

Proti Molovi se Sörumem uspěli Perušič a Schweiner teprve potřetí z 12 utkání, která s úřadujícími olympijskými vítězi z Tokia sehráli.

Ve čtvrtfinále v Tlaxcale získali čeští volejbalisté první set jednoznačně 21:14, druhou sadu stejným poměrem ztratili. V tie-breaku prokázali pevnější nervy a zvítězili 15:12.

„Jsem strašně pyšný nejen na nás s Davidem, ale hlavně na celý náš tým. Na všechny, co nás podporovali, kdo vstávali ráno, aby se na nás koukali, protože tohle je z velké části taky jejich zásluha. Doufám, že nám podporu zachovají i dál, protože máme dvě šance na to získat medaile a to by bylo něco úžasného,“ řekl Radiožurnálu Sport Ondřej Perušič.

Česká dvojice na začátku října ovládla turnaj Pro Tour Elite v Paříži, ale na mistrovství světa zpočátku tápala. Ve skupině vyhrála jen jeden ze tří zápasů a musela se strachovat o postup.

Do play-off vstoupili Perušič a Schweiner výhrou nad španělskými mistry Evropy z roku 2013 Pablem Herrerou a Adriánem Gavirou, která je nakopla.

Se Schweinerem útočí na nejlepší český výsledek na MS, kterým je bronz Evy Celbové a Soni Dosoudilové z roku 2001. Mužským maximem dosud bylo 17. místo.

Crabb s Brunnerem, kteří jsou až 21. nasazeným párem, vyřadili ve čtvrtfinále Brazilce Pedra Solberga a Guta ve dvou setech.