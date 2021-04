Sezona se rozjela hodně nad plán, těší plážového volejbalistu Perušiče po další medaili

„Sezona se rozjela hodně, hodně nad plán. Asi nikdo nepočítal s tím, že by se nám mohlo povést v Kataru vyhrát zlatou medaili, natož pak ještě nějaká další,“ říká David Schweiner a jakoby pořád nevěřil tomu, že se českým plážovým volejbalistům podařilo znovu probít na stupně vítězů.

Po tunaji v Kataru přitom dlouho nemohli společně trénovat, protože Ondřej Perušič musel být kvůli kontraktu s nakaženou osobou v karanténě. Navíc v Mexiku jsou podmínky, které české dvojici vůbec nevyhovují.

„Je tady moc hezky. Na dovolenou by to bylo moc hezké, ale hrát v tom už taková legrace není, protože je tu třicet stupňů ve stínu, fouká vítr a je neuvěřitelná vlhkost. To nám úplně nepomáhá. Podmínky mají všichni stejné, ale mě přijde, že je snášíme trochu hůř a z toho kurtu vždycky sotva slezeme,“ popisuje počasí v Mexiku Perušič.

I přesto Češi dokázali porazit všechny týmy žebříčkově níž postavené a kromě světových jedniček Anderse Mola s Christianem Sorumem z Norska i páry, které jsou výš než Perušič se Schweinerem.

„Asi za vyzdvihnutí stojí zápas proti ruskému týmu, který byl opravdu velmi vyrovnaný a velmi náročný. Naše bilance před zápasem nebyla příliš lichotivá, protože jsme s nimi hráli pětkrát a pětkrát jsme prohráli. Jsme rádi, že jsme to nakonec v tiebreaku dobojovali a došli si pro bronzové medaile,“ potěšilo Davida Schweinera.

Změna přípravy

Zlato z Kataru a bronz z prvního ze tří turnajů v Cancúnu přinesly českému páru jistotu účasti na olympijských hrách v Tokiu, což znamená, že český pár bude měnit plán přípravy.

„Tu přípravu tomu budeme chtít přizpůsobit. Za normálních okolností bychom to směřovali na Ostravu, ale takhle neříkám, že se tam nechceme umístit, ale prioritu bude mít olympiáda. To se projeví nejvíc asi v kondiční přípravě, která by pak měla gradovat.“ uzavírá Ondřej Perušič.

Už za dva dny vstoupí do dalšího turnaje v Cancúnu. Do Ostravy se světová elita sjede na začátku června.