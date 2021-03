Synek se vrací na dvojskif, s Podrazilem chce na olympiádu. Odklad her českým veslařům pomohl

Veslař Ondřej Synek bude už brzy bojovat o start na svých pátých olympijských hrách v kariéře. Po osmnácti letech se na vrcholné úrovni vrátil ke dvojskifu a o účast v Tokiu pojede s Jakubem Podrazilem. Praha 18:05 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojskif Jakub Podrazil a Ondřej Synek | Foto: Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Česká dvojice si nejdřív musí účast v Tokiu zajistit. Úvodním testem formy bude blížící se mistrovství Evropy. To druhý dubnový víkend hostí italské Varese.

Dvojice Synek, Podrazil se pokusí probojovat na dvojskifu na olympiádu.

„Pokud chceme na olympiádu a být konkurenceschopní, tak bychom se měli dostat do finále a držet se v boji o přední příčky,“ popsal ambice v prvním společném závodě trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek.

Jeho dvojskifu s Jakubem Podrazilem pomohlo odložení her v Japonsku o rok, podle Synka si díky tomu nová dvojice zvykla na spolupráci a nabrala výkonnost.

„Docela dobře jsme se rozjezdili. Na tréninku už nemáme problém s frekvencí závodního tempa. Mile nás překvapilo, že to šlo docela rychle, tak uvidíme, jak to půjde v závodech,“ podotkl Synek.

Klíčovým datem pro české veslaře je polovina května. Na regatě ve Švýcarském Luzernu si totiž musí zajistit v dodatečné kvalifikaci místo pod pěti kruhy.

„Když nám to vůbec nepůjde a budeme na chvostu startovního pole, tak se budeme rozhodovat, co dál. Hlavní je předvést příští týden nějaký solidní výkon, pak uvidíme, jestli to má cenu,“ shodují se Synek s Podrazilem.

Účast mezi jednotlivci už má česká reprezentace pro Tokio jistou. Jestli ale Ondřej Synek bude obhajovat bronz z minulých her v Rio de Janeiru, nebo svou pozici přepustí někomu jinému, zatím není jasné.