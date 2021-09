Měl jsem na krajíčku, přiznal Synek. Český veslař se bude po konci kariéry věnovat trénování

Dlouhé roky vozil pravidelně medaile z velkých akcí a patří mezi nejlepší veslaře historie. Skifař Ondřej Synek byl pro českou reprezentaci jistotou. Jenže teď aktivní kariéru ukončil. Pětkrát během ní vyhrál mistrovství světa a z olympijských her si přivezl tři medaile. Praha 16:02 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa v Ottensheimu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Ondřej Synek už další medaili do své bohaté sbírky nepřidá. Dráhu aktivního sportovce ukončil krátce před 39. narozeninami, a to kvůli celkové únavě po dlouhé kariéře. Emotivní řeč ho dojala pomalu až k slzám.

Poslechněte si, co plánuje veslař Ondřej Synek dělat po konci kariéry

„Když jsem mluvil, tak jsem měl několikrát na krajíčku. Jsem i šťastnej, že to mám v hlavě srovnaný a vím, že můj konec je tady. Těším se na další životní etapu a jsem s tím smířený,“ prozradil Synek pro Radiožurnál.

Přestat závodně veslovat nebylo náhodné rozhodnutí. Naopak. Syndrom nejasného snížení výkonu ho nepustil na jeho páté olympijské hry do Tokia, a tak měl čas přemýšlet celé léto. Nakonec došel k názoru, že je nejvyšší čas kariéru ukončit.

„Samozřejmě tím, že jsem se nehejbal, tak jsem pořád ty kila nabíral, ale není to tak, že by s tím nešlo nic dělat. Poslední tři týdny, kdy jsem byl na motorce v Albánii, tak jsem si myšlenky utříbil a srovnal a rozhodl se, že skončím. Kariéra byla dlouhá a krásná a v tom vrcholovém sportu mi to stačilo,“ vysvětloval nejúspěšnější český veslař.

Důvodů k ukončení kariéry měl Ondřej Synek hned několik. Tím hlavním je ale únava, kterou jeho tělo už snáší čím dál tím hůř.

„Opravdu jsem unavenej za těch 21 let. Nevynechal jsem jedinou sezonu, vždycky jsem se připravoval a bylo to vidět i na výsledcích – osmnáctkrát za sebou jsem byl ve finále na mistrovství světa a to není zadarmo. Myslím, že na ten konec a sportovní důchod mám nárok a těším se na to,“ vysvětloval Synek důvody svého rozhodnutí.

S veslováním ale Ondřej Synek nekončí. Jen se mu bude věnovat v jiné roli. Nově bude vedoucím trenérem v Dukle Praha.

„Určitě chci předávat zkušenosti a třeba posunout náš sport ještě o kousek dál, aby se vychoval novej Synek nebo Synkové a reprezentovali jsme Českou republiku dobře a i náš sport,“ popisuje budoucnost devětatřicetiletý sportovec.

A jak se Ondřej Synek na trénování těší?

„Budu samozřejmě přísnej, protože vím, že vrcholový sport je hlavně o disciplíně a o tom chtít. To budu vyžadovat od trenérů i od závodníků a doufám, že se nám s tím přístupem podaří všem zlepšit.“