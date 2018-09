‚Pokazil jsem závod hned na úvod.‘ Stříbrného Synka už po startu zdržel kontakt s bójkou

Rekordní šesté zlato z mistrovství světa zatím veslař Ondřej Synek nezískal. V Plovdivu skončil druhý za Norem Kjetilem Borchem. Souboj o první místo prakticky se rozhodl už v úvodu, kdy se zachytil o bójku a ztrátu už nedokázal stáhnout. Plovdiv/Bulharsko 14:15 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Synek na stupních vítězů při mistrovství světa | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Vypadalo to, že jste od začátku ztrácel na Nora Borse? Stalo se tam něco?

Hned po startu asi po třech, čtyřech tempech jsem se chytil o bójku a zůstalo mi veslo pod vodou. Úplně jsem se zastavil, pak mi Nor poodjel asi na vzdálenost tři čtvrtě lodě. Prvních pět set metrů jsem se ho snažil dojet, aby mi neujel. Nechal jsem tam strašně moc energie a pak už se to se mnou vezlo. Pokazil jsem závod hned na úvod, letos na to mám nějakou smůlu.

Takže jak jste spokojený s výsledkem?

Jsem zklamaný z průběhu závodu. Bylo jasné, když tady fouká vítr, že se to musí napálit, což se taky stalo. Jak jsem tam zůstal viset, tak to nešlo dojet. Celou dobu jel o loď přede mnou. Když viděl, že dávám nástup, tak na to okamžitě reagoval.

V takovém větru je hodně obtížné, protože loď má velkou rychlost. Stačí jenom pošťouchávat, není potřeba taková síla, spíš pádlovat technicky a švihem. Potom je to prakticky nedojetelné.

Mohl jste získat šestý titul mistra světa, což se ještě nikomu nepovedlo. Mohl jste se tak osamostatnit ve statistikách. Jak se z tohoto pohledu díváte na druhé místo?

Říkal jsem už před závodem, že pro mě statistiky nejsou důležité. Bylo by to hezké. Mám pět a půl titulu a uvidíme příští rok, třeba se to podaří. Myslím, že moje kariéra už je i tak dost ověšená medailemi. Tohle bylo sedmnácté finále v řadě za sedmnáct let a patnáctá medaile. Myslím, že je to docela dobrý.

Díváte se už směrem k tokijské olympiádě za dva roky?

Je to ještě daleko, stát se může cokoliv. Zatím se budu dívat na příští rok, kdy je kvalifikace na olympijské hry a pak se budu připravovat na samotnou olympiádu.