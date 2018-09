Místo rad rozdává fotografie. Ondřej Synek je na mistrovství světa ikonou pro mladší závodníky

Skifař Ondřej Synek patří mezi nejúspěšnější české sportovce posledních let. Pravidelně vozí medaile z velkých akcí a pro mladší veslaře je pětinásobný mistr světa závodící legendou. Na aktuálním světovém šampionátu v Plovdivu bude během pátečního dopoledne Synek bojovat o postup do finále, a to jako jeden z nejstarších veslařů na mistrovství.

Plovdiv/Bulharsko 8:05 14. září 2018