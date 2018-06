Skifaře Synka čekají magisterské státnice. ‚Mám z toho možná větší nervy než ze Světového poháru,‘ říká

Měl by se s čistou hlavou chystat na blížící se start nové sezony, tak úplně mu to ale nejde. Trénink na závody světového poháru totiž skifař Ondřej Synek prokládá přípravou na státnice a obhajobu diplomové práce. Pětinásobný mistr světa školní povinnosti nezanedbává, před komisi chce usednout dobře připravený. Praha 10:00 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Synek. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Opravdu se učím a mám z toho možná větší nervy než ze Světového poháru, to pro mě bude takové vysvobození,“ přiznává Ondřej Synek, že závody světového poháru v Bělehradu pro něj budou příjemným odreagováním.

Pětatřicetiletý skifař startuje v Srbsku o druhém červnovém víkendu. Hned další úterý pak veslování půjde stranou a Synek v obleku vyrazí do Prahy obhajovat diplomovou práci.

Pětatřicetiletý skifař startuje v Srbsku o druhém červnovém víkendu. Hned další úterý pak veslování půjde stranou a Synek v obleku vyrazí do Prahy obhajovat diplomovou práci.

„Diplomku mám na téma veslování seniorů jako životní styl. Přišlo mi to zajímavé, porovnával jsem normální seniory, kteří nesportují, s těmi seniory – veslaři. A vyšla z toho docela zajímavá čísla, že nemají problémy pohybového aparátu, jedí méně prášků a jsou šťastnější, když to tak shrnu,“ vysvětluje Synek.

Kariéra profesionálního sportovce netrvá věčně a Synek by chtěl u veslování zůstat i v další životní etapě. Hlavně proto před pěti lety začal s magisterským studiem.

„Je to magisterské studium na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, obor je to wellnes specialista,“ říká Synek.

Pod oborem wellness specialista si člověk může představit ledasco. Laik by možná namítnul, že zapnout a vypnout saunu zvládnou i lidé bez vysokoškolského titulu. Takové úvahy ale podle Synka nejsou na místě. Trojnásobný olympijský medailista si pochvaluje především rozmanitost studia.

„Docela mě to zaujalo, protože to není jen napouštění vířivek, ale je to zdravý životný styl. Strava, pohyb, psychologie, psychika a tak dál. Všechno je to spojené a baví mě to,“ vysvětluje český skifař.

I když kvůli sportu nemohl být ve škole každý den, všechny resty Ondřej Synek svědomitě doháněl o víkendu. A když máte navíc dobré spolužáky, hned je taková neděle v lavici veselejší.

„Poctivě tam chodím ,když jsou vyučovací víkendy – těch je pět za semestr. Se spolužáky je tam sranda, známe se, takže i to mě na té škole baví,“ dodává skifař a student Ondřej Synek.