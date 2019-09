Synek prohrál závod s elektroautem. Skifař projel trasu v Praze o tři minuty pomaleji

Netradiční souboj skifaře Ondřeje Synka a elektromobilu, kdo rychleji projede Prahou, skončil těsnou porážkou elitního světového veslaře. Přibližně dvanáctikilometrovou trasu od loděnice pražské Dukly k vodáckému kanálu v Troji zvládl Synek za hodinu, vůz Škoda CITIGOe iV byl v cíli o tři minuty dříve. Praha 11:38 6. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Synek závod těsně prohrál | Zdroj: ČTK

„Bylo to super. Čekal jsem, že to bude malinko horší. Nikdy jsem nejel po řece dolů až za zdymadla. Jeli jsme brzy ráno, nemotaly se tam parníky a čluny, krásná voda,“ řekl Synek.

Právě kvůli volnému prostoru na Vltavě nakonec vyrazil na cestu již brzy ráno. „Už byla docela kosa, ale zahřál jsem se a zima mi nebyla. Užil jsem si to,“ usmíval se Synek, který původně odhadoval, že trasu pojede nejméně o půl hodiny déle.

Na Vltavě v centru Prahy sice plavební komorou na skifu nikdy nejel, ale dobře věděl, co jej ve zdymadle čeká. „Když jsem jako malý jezdil z Brandýsa do Neratovic na závody, tak jsem přes zdymadla jezdil. V tom problém nebyl. Bylo dobré, že vše bylo připravené a čekali tam na nás,“ pochvaloval si Synek.

Skifař Ondřej Synek při závodu Prahou s elektroautem

Nakonec ani nemusel nikde přenášet loď po břehu a jediným ošidnějším úsekem byl jez za zdymadlem u Karlova mostu. „Byly tam víry a docela to se mnou hodilo, pak už to ale bylo dobré,“ řekl Synek, jenž si stihl prohlížet i okolí řeky.

„Pod Karlovým mostem je to úžasné, i kolem Úřadu vlády je krásný výhled na Kramářovu vilu. Centrum je super,“ řekl pětinásobný mistr světa.

V cíli byl jen o tři minuty později než elektromobil. „Kdybych to věděl, tak jsem si přitáhl,“ podotkl s úsměvem. „Trochu, asi deset minut, mě zbrzdily zdymadla. Na druhou stranu auto se muselo vyrovnat s nějakou zácpou. Kdyby nebyla řeka tak klikatá, bylo by to zajímavější,“ uvedl Synek, jenž na začátku ujel i doprovodným člunům.

Skifař při průjezdu vltavským zdymadlem