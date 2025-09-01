ONLINE: Čeští basketbalisté hrají na evropském šampionátu proti Srbsku

Česká basketbalová reprezentace si v pondělí večer na mistrovství Evropy zahraje proti silnému Srbsku, za který září hvězdný Nikola Jokić. Radiožurnál Sport vysílá zápas od 20.15 v přímém přenosu.

Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy

Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

V pondělním utkání jsou velkým favoritem na vítězství Srbové, kteří patří i mezi hlavní kandidáty na zisk titulu evropských šampionů. Na turnaji jsou zatím stoprocentní. Naopak Češi prohráli s Portugalskem, Tureckem i Estonskem.

Server iROZHLAS.cz předposlední duel českých basketbalistů v základní skupině sleduje i v podrobné online reportáži.

