ONLINE: Čeští basketbalisté hrají na evropském šampionátu proti Srbsku
Česká basketbalová reprezentace si v pondělí večer na mistrovství Evropy zahraje proti silnému Srbsku, za který září hvězdný Nikola Jokić. Radiožurnál Sport vysílá zápas od 20.15 v přímém přenosu.
V pondělním utkání jsou velkým favoritem na vítězství Srbové, kteří patří i mezi hlavní kandidáty na zisk titulu evropských šampionů. Na turnaji jsou zatím stoprocentní. Naopak Češi prohráli s Portugalskem, Tureckem i Estonskem.
Server iROZHLAS.cz předposlední duel českých basketbalistů v základní skupině sleduje i v podrobné online reportáži.