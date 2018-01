Opora házenkářů Horák: Ambicí bylo neudělat ostudu, na postup by si nikdo nevsadil

S úspěchem českých házenkářů na mistrovství Evropy možná nikdo moc nepočítal. Jenže národní tým zatím na turnaji vyvrací všechny papírové předpoklady. V základní skupině dokázal porazit olympijské vítěze z Dánska, a postup pak potvrdil ve Varaždinu výhrou nad Maďarskem 33:27. Poprvé od roku 2010 se tak probil do další fáze šampionátu. Varaždín/Chorvatsko 8:32 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horák | Foto: Ognen Teofilovski | Zdroj: Reuters

„Myslím, že jsme se poučili z předchozích šampionátů. Tam jsme vždycky začali dobře a pak se to pokazilo. Asi jsme si podvědomě řekli, že začneme hůř, oni si řeknou, že to čekali, a pak na něj skočíme. Jak je vidět, vyšlo nám to. Nečekali to,“ vyprávěl Radiožurnálu v legraci spokojený Pavel Horák - opora národního týmu, která toho s reprezentací zažila už hodně.

Čeští házenkáři na mistrovství Evropy porazili Maďarsko 33:27 překvapivě postoupili do čtvrtfinále Číst článek

„Je to krásný. S těmihle kluky máme parádní kolektiv. Máme spoustu mladých kluků, které jsem před rokem vlastně ani neznal. Je úžasné, co dokážou,“ ocenil Pavel Horák, jak mladí hráči bez větších zkušeností zapadli.

Jenže klíčovou roli stále hrají zkušení borci. Horák je hlavní postavou defenzivy, a v důležitých momentech podpoří i útok, v brance čaruje Martin Galia. V ofenzivě, až na úvodní nepovedený zápas se Španělskem, táhne reprezentaci Ondřej Zdráhala ze švýcarského St. Gallenu, který dal tentokrát 14 gólů a je zatím celkově nejlepším střelcem turnaje.

„Tím, že se schoval ve Švýcarsku, celý svět zapomněl, jak hraje. Teď zase vykoukl a trošku je překvapil,“ popisoval Zdráhalovy výkony dobře naladěný Pavel Horák.

Se spoluhráči se teď začne chystat na čtvrtfinálovou skupinu a souboje s Německem, Makedonií a Slovinskem. „Nemá cenu bavit se o ambicích. My jsme měli ambice neudělat ostudu a teď jsme postoupili se dvěma body, na to by si nikdo nevsadil, teď jdeme dál,“ nestresuje se Horák.

„Příští zápas do toho zase musíme dát všechno a bavit se tím. Nejsme v pozici, abychom si říkali, že to musíme dotáhnout do semifinále,“ dokazuje znovu Pavel Horák, že čeští házenkáři si chtějí zápasy na mistrovství Evropy hlavně užít, a zatím se jim to až na španělskou výjimku, daří.