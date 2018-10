V Česku se koná finále SP orientačních běžců. Mapy jsou tajné, závodníci prozkoumávají internet

Všudypřítomné mapy, na které jsou zakreslena červená kolečka se závodní trasou. Tak si fanoušci orientačního běhu mohou představit kancelář organizátorů Světového poháru. Představa ale musí stačit.

„Na mapy je vypsané embargo. Do tohoto prostoru se nesmí, takže závodníci nevědí, co je během závodu čeká,“ vysvětluje technický ředitel finále SP v Česku Jan Picek.

„Týká se to tří pražských lokalit – okolí Petřína, Vyšehradu a areálu okolo Stromovky a holešovického výstaviště. Mimo Prahu je to Valdštejn a historické centrum Mladé Boleslavi,“ upřesňuje.

Pro organizátory i orientační běžce bude finále SP hodně náročné. Co den, to jiná disciplína a terén. Českou republiku bude reprezentovat celkem 24 závodníků.

„Nebude to jiné než ostatní světové závody. Čeští fanoušci budou fandit česky, to je příjemné, ale nic specifického od toho nečekám, bude to standardní orienťák na vysoké úrovni,“ říká český reprezentant Vojtěch Král, který se představí ve všech čtyřech disciplínách.

Nejvíc se těšil na úvodní vyřazovací sprint, nejkratší trať orientačního běhu. „Sprint se mi líbí v tom, že nároky na orientačního běžce smrskne do 15 minut. Musíte uběhnout trať bezchybně, v plné koncentraci a maximálním nasazení. Desetivteřinová chyba vás může stát skvělý výsledek,“ říká Král, který úvodní disciplínu vyhrál.

Závodní prostor ale účastníci nesmí vidět dopředu naživo, a tak si město prochází třeba na internetových mapách.

„Teoretická příprava dopředu je velmi důležité. Street View je zrovna věc, kterou prochází úplně všichni,“ přiznává Král.

Na trati ale závodníci možnost připojit se na internet nemají, a tak se musí spolehnout na svůj vlastní orientační smysl.

V rámci finále Světového poháru se ve čtvrtek běží vyřazovací sprinty, v pátek sprintové štafety, v sobotu je na programu krátká trať a v neděli sprint v Mladé Boleslavi.