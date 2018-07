‚Její běh byl spíš jízda na motorce.‘ Orientační běžkyně Janošíková zářila na MS juniorů

Na krku Tereze Janošíkové cinkají medaile z nedávno skončeného juniorského světového šampionátu v Maďarsku. V mládežnické kategorii se jí hodně daří. Na mistrovství získala celkem tři cenné kovy. Bronz a dvě stříbra.

Sama pomýšlela i na zlato, to nakonec nemá. „Myslím, že stříbrná medaile ze štafet má chuť zlata. Svůj úsek jsem zaběhla nejlíp ze všech i s docela velkým náskokem. Hlavně že se to podařilo ukočírovat na medaili,“ vypráví Radiožurnálu.

Janošíková přebírala pomyslný štafetový kolík po úsecích Terezy Čechové a Barbory Chaloupské na 15. místě. Do cíle ale doběhla druhá.

„Výkon Terky ve štafetě byl fantastický. Ten její běh byl spíš jízda na motorce,“ hodnotil trenér juniorské reprezentace Pavel Košárek výkon své svěřenkyně. Navíc dodal, že Tereza by se brzy mohla prosadit i ve starších kategoriích.

„Její potenciál je velký, momentálně už funguje i mezi dospělými, jede i na dospělácké mistrovství světa. Rozdíl je ve zkušenostech a od juniorů také odchází každý rok hodně dobrých závodníků a tlačí se mezi dospělé. Ale ona se prosazuje a myslím si, že za pár let bude ve špičce,“ odhaduje trenér.

Hlavní cíl pro MS dospělých? Nezklamat

Janošíková je za získávání zkušeností v kategorii dospělých hodně ráda, rozdíl mezi juniory a dospělými ale podle ní zas až tak velký není: „Ač je konkurence mnohem větší, tak se člověk nemůže snažit předvádět nic zásadního a dělat nějaké změny. V orienťáku rozhodují chyby, ani v juniorských kategoriích si nesmí připouštět do hlavy, že má větší šanci. Před každým závodem je třeba mít respekt a pokoru.“

Za dva týdny čeká Terezu Janošíkovou další výzva - mistrovství světa dospělých v Lotyšsku, kde poběží dva týmové a jeden individuální závod.

„Hlavní cíl je nezklamat. Upřímně jsem z toho pořád v rozpacích, protože tam mám běžet dva štafetové závody, je to mnohem větší zodpovědnost, že to člověk nechce zkazit ostatním týmu. Ale je to pořád stejný orienťák,“ věří Tereza Janošíková.

Tereza Janošíková (vpravo) byla největší českou hvězdou juniorského šampionátu | Foto: David Aleš