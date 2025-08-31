Velkou cenu Nizozemska ovládl Piastri z McLarenu. Norris závod nedokončil

Oscar Piastri z McLarenu vyhrál Velkou cenu Nizozemska a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Jeho týmový kolega a hlavní rival v boji o titul Lando Norris totiž kvůli technickým problémům závod nedokončil.

Oscar Piastri z McLarenu po výhře Velké ceny Nizozemska

Oscar Piastri z McLarenu po výhře Velké ceny Nizozemska | Foto: Jakub Porzycki | Zdroj: Reuters

Na druhém místě k velké radosti fanoušků na okruhu v Zandvoortu dojel domácí obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil dvacetiletý nováček Isack Hadjar z Racing Bulls a poprvé v kariéře se ve formuli 1 umístil na pódiu. Jeho maximem dosud byla šestá příčka.

Čtyřiadvacetiletý Piastri odstartoval z pole position a pro sedmé vítězství v sezoně si dojel bez nejmenších problémů. Nerozhodily ho zmatky kvůli očekávanému dešti, který nakonec nepřišel, ani tři restarty po výjezdu safety caru na trať.

Norris na Piastriho od začátku nestačil, s přehledem ale držel druhé místo. Závod pro něj skončil v 64. z 72 kol poté, co se z jeho vozu začalo kouřit. McLaren přišel o šanci vyrovnat pátým doublem za sebou rekord Ferrari a Mercedesu.

Piastri má po 15 z 24 závodů na kontě 309 bodů a Norrisovi, který vyhrál tři z předchozích čtyř Velkých cen, v průběžné klasifikaci výrazně odskočil. Ztráta třetího muže pořadí Verstappena už přesáhla sto bodů (104).

Velmi nepovedenou neděli prožilo Ferrari. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton havaroval a na stejném místě skončil i Charles Leclerc, kterého naboural Andrea Antonelli. Pilot Mercedesu za zavinění nehody dostal trest 10 sekund, dalších pět poté obdržel za překročení rychlost v boxech.

Velká cena Nizozemska:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:38:29,849, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,271, 3. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -3,233, 4. Russell (Brit./Mercedes) -5,654, 5. Albon (Thaj./Williams) -6,327, 6. Bearman (Brit./Haas) -9,044.

Průběžné pořadí MS (po 15 z 24 závodů): 1. Piastri 309, 2. Norris (Brit./McLaren) 275, 3. Verstappen 205, 4. Russell 184, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 151, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 109.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 584, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 248, 4. Red Bull 214, 5. Williams 80, 6. Aston Martin 62.

