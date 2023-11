Paralympijský vítěz Pistorius bude propuštěn z vězení. Za vraždu přítelkyně si odpykal deset let

Sedmatřicetiletý Pistorius bude z vězení propuštěn 5. ledna. Na svobodu se dostane necelých jedenáct let poté, co na Valentýna 2013 skrz dveře koupelny několikrát střelil Reevu Steenkampovou.

Pistorius stráví ve vězení 13,5 roku. Jihoafrický odvolací soud mu výrazně prodloužil trest Číst článek

Proti propuštění Pistoriuse nebyla ani matka Steenkampové. Ve vyjádření pro komisi, která se žádostí zabývala, však zapochybovala, zda se atlet ve vězení skutečně napravil a vyřešil problémy se záchvaty hněvu.

June Steenkampová proto vyjádřila obavy o bezpečí všech žen, které s Pistoriusem přijdou do styku. Přidala také, že dceřina smrt pro ni i pro manžela Barryho, který letos zemřel, byla obrovskou ránou.

Pistorius byl původně odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud překvalifikoval jeho čin na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na třináct let a pět měsíců.

Se žádostí o propuštění uspěl Pistorius na druhý pokus. V březnu byla zamítnuta kvůli tomu, že si neodpykal potřebné minimum z trestu. Podle nejvyššího ústavního soudu však šlo o chybu, která vznikla tím, že kvůli sérii odvolání nebylo jasné, kdy atlet bude mít nárok na podmínečné propuštění.