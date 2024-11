Osmnáctiletý Jílek jde ve stopách Sáblíkové. Z inline bruslí se dostal na led a útočí na světové rekordy

Na konci září vybojoval pět titulů na juniorském mistrovství světa v inline bruslení, teď osmnáctiletého Metoděje Jílka čeká premiéra mezi dospělými v rychlobruslařském Světovém poháru na dlouhých tratích. Po boku legendární Martiny Sáblíkové se jeden z nejlepších juniorů na světě představí od pátku na ledovém oválu v japonském Naganu. Nagano 20:11 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslaři Metoděj Jílek a Martina Sáblíková | Foto: Mária Sváčková / CNC | Zdroj: Profimedia

„Inline brusle nejsou na letní olympiádě, tak to Metoděj zkouší na zimní. Přechod na led zvládá bravurně, je schopný jeden týden závodit na inline bruslích a druhý zase na ledních. Je to skvělý univerzál, jsme rádi, že je u nás,“ vysekla rychlobruslařská hvězda Martina Sáblíková poklonu svému o devatenáct let mladšímu krajanovi Metoději Jílkovi.

K olympijské šampionce ho někteří přirovnávají. Také ona v začátcích jezdila na inline bruslích. A stejně rychle jako kdysi Sáblíková také osmnáctiletý Jílek by teď rád vletěl mezi elitu.

„Začal jsem na kolečkách v pěti letech. Vzniklo to náhodou, byl jsem si zabruslit na okruhu a později zjistil, že v tom jsem dobrý. Vyhrával jsem mezinárodní soutěže a říkal jsem si, že bych se chtěl dostat na olympiádu. Na ledu jsem jel poprvé na mistrovství České republiky juniorů na long tracku, kde jsem to zkoušel poprvé bez přípravy, a vyhrál jsem. Na další sezonu už jsem si koupil pořádné brusle a nože a začal víc trénovat. Trávil jsem na ledě víc času a začalo mi to jít,“ vypráví.

Metoděj Jílek začíná psát vlastní příběh nadějného rychlobruslaře! Na ledě. Těšíte se? My moc! ❤️‍ pic.twitter.com/2pJn4j2WQG — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 21, 2024

Jílek je pětinásobný úřadující světový šampion v inline bruslení mezi juniory a v letošní přípravě na zimní část sezony po pár týdnech specializovaného rychlobruslařského tréninku dělal obrovské pokroky. Vylepšil si osobní maxima na 500, 1000, 1500 a 10 000 metrů. Na nejdelší trati navíc vytvořil i neoficiální juniorský světový rekord.