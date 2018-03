'Osvoboďte Satoranského!' Jediný Čech v NBA dostává ve hře stále víc prostoru

I víc než půlhodinový prostor teď v zápasech NBA dostává od trenéra Scotta Brookse český basketbalista Washingtonu Tomáš Satoranský. Je to přesně to, po čem už rok a půl od Satoranského příchodu do Spojených států volal Adam Rubin, blogger a odvěký fanoušek týmu ještě z dob, kdy ještě ani nenesl přízvisko Wizards. A také autor rozšířeného hesla a zakladatel stejnojmenného hnutí: „Osvoboďte Satoranského!" Washington 18:56 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Zdroj: ČTK

Když Adam Rubin začne mluvit o Tomáši Satoranském, dělá to s velkým zapálením, jako by byl jeho advokátem. Ostatně, Rubin se živí jako právník a jeho poctivá docházka na zápasy Washingtonu a psaní článků jsou jenom koníčkem.

Co se v českém basketbalistovi skrývá, prý naplno odhalil hned po jeho trvalém příchodu před rokem a půl. Pro období, kdy kouč Scott Brooks Satoranského do značné míry ignoroval, proto používá hlavně slovo frustrace.

„Za celou dobu nedostal pořádnou šanci, což vůbec nedávalo smysl, i když připustíme, že ještě měl v čem se zdokonalovat nebo že ještě nebyl hotovým hráčem, pořád byl lepší než ti, co dostávali příležitost místo něho. Bylo frustrující sledovat, jak se tým zápas co zápas trápí, když víte, že na lavičce sedí hráč, který by dokázal pomoct. Oni ho tu prostě ignorovali a nedali mu ani čuchnout,“ vysvětluje Rubin.

„Jsem samozřejmě vždycky nervózní před zápasem, ale ten tlak, že musíme něco dokazovat někomu v týmu, tak ten jsem necítil. Hráči podle mě mi věří dost. Já už jsem jeden ten stretch těch zápasů, kdy jsem hrál celkem dobře s druhou pětkou. Myslím si, že oni věděli, co ve mně je. Takže mi to pomohlo nevyvíjet na sebe ještě větší tlak. Teď už to beru, že je to víc automatický, že už jsem v první pětce. Už nad tím tolik nepřemýšlím,“ říká Tomáš Satoranský.

„Tím, že už hraju v první pětce a hraju hodně minut, tak si myslím, že se to trochu mění, jejich přístup. Už to není tak, že je můžu překvapit, vždycky v čem vynikám, ale už mě, si myslím, i trochu čtou. Takže to je další challenge pro mě, abych i přesto, že se na mě víc koncentrují, abych dokázal mít dobrý zápas a vést ten tým. Pro toho hráče je pocta, že už se na něj obrany víc zaměřují. Já to beru spíš pozitivně, než že bych se toho bál,“ je pozitivní basketbalista.

Otázka zní, co se stane, až se uzdraví kapitán Washingtonu John Wall. Právě jeho zranění přinutilo trenéra Brookse „osvobodit Satoranského“, jak by tuto šanci posledních týdnů nazval Adam Rubin, vůdčí postava neformálního fanklubu českého basketbalisty.

„To bude velmi zajímavé, až se Wall vrátí, jsem na to zvědavý. Jedna z mých frustrací byla, že tu Satoranského zpočátku ani nebrali jako rozehrávače, ale zkoušeli ho na všech možných postech. A teď možná přijde chvíle, kdy bude muset dokázat svou univerzálnost, aby i po Wallově návratu stále hrál co nejvíc. Zrovna jsem psal o tom, že Tomáš pořád nedostává tak velký prostor ve čtvrtých čtvrtinách, což spoustu fanoušků rozčiluje, protože s ním je tým lepší. Svědčí to o tom, že Brooksova důvěra v něj pořád není stoprocentní, a já doufám, že se to ještě před Wallovým návratem změní,“ popisuje Rubin.

„Neřeším, co se stane v budoucnu. Tady člověk opravdu neví, nemá žádnou obrovskou jistotu, jako je to v Evropě. Je to dobře i špatně. Když nehrajete moc, tak musíte zůstat pozitivní a připravený. Když hrajete, tak to na vás vytváří, ten tlak, že musíte chodit do každého zápasu na 100 %. Nikdy nevíte, jestli to není vás poslední zápas. Takhle já k tomu přistupuju,“ dodává český hráč.

Ten i po dvou domácích porážkách od Golden State a Toronta drží s Washingtonem čtvrté místo ve východní konferenci NBA, důležité pro výhodu domácího prostředí v prvním kole play-off.