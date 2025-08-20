Další český cyklista si odbyde debut na Grand Tour, Otruba bude závodit na Vueltě. Po zranění se vrací Hirt
Cyklista Jakub Otruba si na blížící se Vueltě odbude premiéru na jednom ze závodů Grand Tour. Startovat bude také zkušený Jan Hirt, jenž se do pelotonu vrátí po více než tříměsíční pauze vynucené zlomeninou stehenní kosti. Třítýdenní závod začne v sobotu v Turíně.
Sedmadvacetiletý Otruba figuruje v nominaci španělského druhodivizního týmu Caja Rural-Seguros RGA, za který jezdí od začátku sezony. V červenci bývalý mistr republiky v časovce a člen týmů Elkov-Kasper a ATT Investments vyhrál etapu na závodě GP Torres Vedras.
Naopak Hirta čeká už šestnáctá Grand Tour v kariéře. Čtyřiatřicetiletý člen worldtourové stáje Israel-Premier Tech se letos představil na Giru d'Italia, kde se v 6. etapě zapletl do hromadného pádu a utrpěl zlomeninu v horní části stehenní kosti. Od té doby šestý muž Gira 2022 nezávodil. Na Vueltě byl v konečném pořadí dosud nejvýše 28. v roce 2021.
Loni si na Vueltě připsali debut na Grand Tour zástupci nastupující mladé generace české cyklistiky Mathias Vacek a Pavel Bittner. Ani jeden z nich v pelotonu 80. ročníku nebude, oba aktuálně startují na etapovém závodě Renewi Tour.
Po sobotním startu v Turíně skončí Vuelta po 21 etapách 14. září v Madridu.