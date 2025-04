Po těhotenství se chci ke sportu vrátit. Ostatní holky jsou mi vzorem, přiznává kanoistka Paloudová

Účastnici olympiády v Paříži Anežku Paloudovou čeká od vrcholového sportu pauza, se svým partnerem, olympijským vítězem Josefem Dostálem čekají narození prvního potomka. Paloudová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz prozradila, jak se i přes těhotenství snaží u kanoistiky zůstat, jaké má plány po porodu nebo které sportovkyně jí jsou vzorem. Praha 14:01 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anežka Paloudová | Foto: Lindsey Wasson | Zdroj: Profimedia

Jak se aktuálně cítíte?

Musím zaťukat, vše se vyvíjí dobře, stejně jako všechny kontroly. Vlastně to zatím vypadá jako zdravé, prosperující těhotenství. Nemám žádné komplikace, které by bylo potřeba řešit. I díky tomu jsem pořád schopná sportovat, byť ve velmi omezený míře.

Na to jsem se chtěl zeptat. Jak prožívá aktivní sportovkyně těhotenství? Sport vám určitě musí chybět.

Já se musím přiznat, že jsem se připravovala úplně na nejhorší. Když byla moje maminka těhotná se mnou, tak musela poslední měsíce pořád ležet. Znám i od kamarádek, že jim celé těhotenství bylo zle, takže jsem čekala že to může být opravdu strašné.

Teď si ale užívám každý den a kvůli tomu se můžu například pohybovat tak, jak chci. Ještě nedávno jsem normálně trénovala, byť jsem se hodně šetřila a někdy polevovala.

Můžete to přiblížit? Jak probíhaly ty tréninky?

Pořád na ně chodím, trávím tak čas s mými nejbližšími holkami. To mi pomáhá v nějakém dalším sociálním kontaktu a pomáhá mi to i mentálně. Pořád mi zůstává nějaký normální režim dne a můžu s nimi řešit i jiné věci. Když ostatní holky chodí do vody, tak já se snažím mít jinou činnost a pohyb. Pořád se také snažím nějak pádlovat, protože v kanoistice člověk strašně rychle ztratí cit.

Anežka Paloudová si ve finále B vyjela celkově 1️⃣5️⃣. pozici. Díky za vše! ❤️‍#CanoeSprint #Paris2024 pic.twitter.com/szIMvCJWX7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 10, 2024

Myslíte cit, jak správně ovládat pádlo nebo se chovat na vodě?

Myslím, že nikdo z nás, profesionálů, by si nedokázal sednout do kajaku poté, co by se věnoval dlouho nějaké jiné činnosti. Tím myslím i zimní přípravu. Chodíme sice běhat, posilovat nebo plavat, ale první rozjíždění v kajaku po dlouhé době je vždy takové krkolomné a strnulé. Jsem proto ráda, že můžu aspoň nějak udržet kontakt se sportem. Ale to, jak pádluju nyní, bych před rokem ani nenazvala tréninkem.

Bavíte se o těhotenství s jinými sportovkyněmi?

Jsem v kontaktu s několika kajakářkami, které se do profesionálního sportu normálně vrátily. Australanka Alyce Woodová, která má aktuálně tříletou dceru, dva roky po porodu závodila na olympiádě v Paříži. Poslouchám její podcast, kde popisovala svojí cestu a následně zvala další sportovkyně, které si těhotenstvím a návratem ke sportu také prošly.

V kanoistice obzvlášť je takových případů spousta, většinou se ke sportu dokázaly vrátit. A já se po porodu určitě vrátit chci. A další, známější příběhy, také znám, ale s nimi v kontaktu nejsem.

Dokázaly se kanoistky vrátit na stejnou, nebo dokonce lepší úroveň než před přerušením kariéry?

V Paříži získala dvě stříbra Maďarka Tamara Csipesová, která se po narození dítěte dostala na ještě lepší úroveň než předtím. Nebo již zmíněná Woodová, která popisovala, že rok po porodu se cítila v lepší kondici než předtím. Samozřejmě jsou ale případy, kdy se na tu původní úroveň někdo nedostal.

Rychlostní kanoisté Josef Dostál a Anežka Paloudová | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia