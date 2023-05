Tým českých para hokejistů omladil a z mistrovství světa chce dovézt bronz. Šampionát začne v neděli

V neděli začne v Kanadě mistrovství světa v para hokeji. Český tým má v základní skupině nejtěžší možné soupeře - Koreu, Spojené státy a domácí Kanadu. Na vrchol sezóny se národní tým připravoval ve Velkých Popovicích, kde se v nadcházejících dnech chystá i na odlet. Audio Velké Popovice 19:52 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K omlazení para hokejové reprezentace přispělo i konání posledního mistrovství světa v Ostravě (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý | Zdroj: Martin Veselý

Poslední přípravu na mistrovství světa v para hokeji začínali trenéři ještě na ledě ve Velkých Popovicích. „Samozřejmě, že se těšíme. Tím, že je turnaj až v pozdějším termínu, pro nás byla sezona dlouhá. Přípravu však vnímáme pozitivně,“ říká Radiožurnálu Sport hlavní trenér Jakub Novotný.

„Pracovali jsme na taktických věcech a první dva týdny nebyly jednoduché, kluky jsme hodně opravovali. Teď se to však zlepšilo, kluci to do sebe dostávali víc a víc, takže doufám, že to prodají na ledě,“ věří.

Od mistrovství světa v Ostravě v roce 2021 do reprezentace přibylo několik nových hráčů – například Martin Žižlavský nebo David Vrubel. „Od paralympiády v Pekingu zaznamenali mladí kluci velký mentální posun, co se týče hokejového myšlení. Myslím si, že teď uvidíme, že dospěli i hokejově,“ dodává Novotný.

Mladá krev

Jedním z nejzkušenějších v sestavě je gólman Michal Vápenka, kterého těší, že i díky posledním šampionátům v Ostravě národní tým omladil.

„Mladá krev nás dostává dál, rychleji a výš. Je to potřeba, protože jinak zůstaneme ve svém systému a je pak těžké hledat nějaké zlepšení. Když přijdou mladí kluci, kteří to mají jako zábavu a hru, dovedou tím strhnout i zbytek toho týmu,“ říká.

Vnímá také, že se za poslední roky změnily podmínky para hokejistů. V porovnání s dobou, kdy on sám začínal na světové scéně, mají dnešní hráči úplně jiné vybavení. „Mladá krev tomu přilila ještě spoustu hravosti, rychlosti a drzosti, takže to je božské. Cítím zlepšení,“ usmívá se Vápenka.

Gradovat by vše mělo na mistrovství světa v Kanadě, které Češi rozehrají v neděli zápasem proti korejskému výběru. Jejich cílem je přivézt domů medaili, konkrétně tu bronzovou. Podle Vápenky se pro to tým bude snažit udělat maximum.

„Bavili jsme se o tom, co může být v našich silách. Tým to ví. Každý, kdo sleduje para hokej, si to musí umět spočítat, že tohle by měl být náš cíl. A náš cíl to je,“ uzavírá k možnosti bronzové medaile Novotný.