Jediná mezi muži. Norská parahokejistka chce na mistrovství světa v Ostravě inspirovat ostatní

Čeští parahokejisté nastoupí na domácím mistrovství světa k utkání o páté místo proti Norsku. Duel začne v pátek ve 20.30 hodin. Jeho vítěz si zajistí přímý postup na paralympiádu. Slavit by ho případně mohla i jediná žena na šampionátu – Norka Lena Schroederová. Ostrava 14:13 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lena Schroederová s norskými spoluhráči na mistrovství světa v parahokeji v Ostravě | Foto: Petr Kotala / Český parahokej

Sympatická blondýna, přezdívaná Železná Lena, v sobě spojuje krásu i tvrdost, která právě para hokej provází. Hraje ho od 15 let. Narodila se s rozštěpem páteře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příběh norské parahokejistky Lenky Schroederové v příspěvku Pavla Petra

„Já jen hraju hru, kterou miluju. Nesoustředím se na to, že jsem jediná žena na turnaji. Doufám ale, že to ostatní bude inspirovat,“ líčí pro Radiožurnál Schroederová.

Dnes už je nedílnou součástí norského reprezentačního výběru. Vystudovala lékařskou fakultu a pomáhala v první linii při koronaviru. Před rokem musela oželet zrušení evropského šampionátu. Zato jí těšilo, že může zachraňovat lidské životy.

„Doufám, že všichni zůstáváte zdraví. A to i přesto, že je všude na světě koronavirus. Já tu mám po sezoně, protože bylo mistrovství Evropy zrušené. Trochu mě to mrzí, ale znamená to, že mohu dělat svou práci a bojovat s koronavirem,“ říkala Lena Schroederová ještě před rokem.

Mohla by přivést další

Teď o turnaj v Ostravě nepřišla. V pátek večer si zahraje proti české reprezentaci o páté místo a přímý postup na paralympiádu. Vítěz bere všechno. Poražený tým ještě dostane na podzim jednu šanci – v olympijské kvalifikaci. Norská osmadvacetiletá útočnice zatím na turnaji v Ostravě čeká na bodový zápis. Naopak na ledě byla při sedmi inkasovaných brankách. Má ale respekt všech.

„Do tohoto sportu by svým příkladem mohla dostat více žen. A určitě by to také mohl být velký benefit pro norský parahokej,“ doplnil trenér norského výběru Espen Hegde.

Mimochodem, Lena Schroederová není jedinou ženou věnující se para hokeji. Vůbec poprvé se ženské týmy utkaly v roce 2007 v Ontariu, kde proti sobě nastoupily celky USA a Kanady. O 11 let později se obě družstva, doplněná ještě o výběr světa, představila také na turnaji v Ostravě. V Česku se parahokeji věnuje Jana Nachtigalová oblékající v mužské lize dres pražské Sparty.