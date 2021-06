Čeští parahokejisté na úvod domácího mistrovství světa prohráli, v Ostravě nestačili na Jižní Koreu

Korejci se ujali vedení ve 14. minutě, druhý gól přidali krátce nato v úvodu druhé třetiny. Žádná z 18 českých střel v brance neskončila. Domácí mužstvo přišlo do Ostravar Arény podpořit 2500 diváků, což je v současnosti maximální povolené množství.

Čeští para hokejisté zahájili přípravu. ‚Máme lepší podmínky a nové hráče,‘ hlásí trenér Bříza Číst článek

„Nebylo to podle našich představ. Šli jsme do toho s tím, že chceme zápas urvat, bohužel jsme doplatili na naší produktivitu, kdy jsme nebyli schopní zakončit. Šance jsme měli, ale neproměnili je,“ řekl Radiožurnálu kapitán české reprezentace Pavel Kubeš.

„Nelepilo nám to, létalo to vedle branky, trefovali se do hráčů... Štěstí nestálo na naší straně,“ tvrdí Kubeš.

Trenéru Jiřímu Břízovi chyběly větši klid a také rozvaha jeho svěřenců. „V zakončení v první třetině byla škoda, že jsme místo střel ještě hledali spoluhráče. Neměli jsme moc aktivní tlak na branku,“ dodal.