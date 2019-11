Start v Tokiu pod neutrální vlajkou jako Rusové či uprchlíci? ‚Je to možnost,‘ říká plavec Povýšil

Čeští hendikepovaní sportovci řeší neobvyklý problém. Těm, kteří se zúčastní her v Tokiu, hrozí, že nebudou moci startovat pod vlajkou své země. Mezinárodnímu paralympijskému výboru se nelíbí souběžné fungování Českého svazu pro tělesně postižené sportovce a České asociace tělesně hendikepované sportovce. „Asi by jeli, ale jako neutrální,“ nastínil možný vývoj medailista z pěti paralympiád Jan Povýšil. Praha 20:54 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavec Jan Povýšil | Foto: Matěj Pálka | Zdroj: Český rozhlas

Před osmi roky byl Český paralympijský výbor kvůli stejné situaci suspendován a problém se od té doby stále nevyřešil.

„Tyto dva svazy nejsou schopny splnit úkol Mezinárodního paralympijského výboru, aby se sloučily. Každý má jiný názor na stanovy. Těch jednání - ať už jednostranných, dvoustranných, nebo s pomocí Mezinárodního paralympijského výboru - jsme měli více než dvě stě,“ tvrdí výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová.

‚Obrovský průšvih‘

„Je to obrovský průšvih. My na tu situaci upozorňujeme už několik let, ale bohužel Český paralympijský výbor možná způsobí opravdu zásadní problém,“ řekl Radiožurnálu hendikepovaný plavec Jan Povýšil, majitel pěti paralympijských medailí z pěti her.

Podle něj hrozí, že Češi dopadnou stejně jako Rusové, protože by je „suspendovali za něco, za co my sportovci nemůžeme“.

Sedmatřicetiletý Povýšil, který se v mládí věnoval pozemnímu hokeji, si myslí, že způsob, jak dostat české reprezentanty do Tokia, by se nakonec přece našel.

„Mohlo by se nám stát, že budeme - podobně jako uprchlíci - startovat pod neutrální vlajkou. Ale doufám, že se to nestane,“ dodal.

Nesrovnatelné podmínky

Skeptický je k podmínkám i stolní tenista Jiří Suchánek.

„V tuhle chvíli ani neřeším, jestli se do Tokia pojede. Pro mě je důležitější, jestli mám chuť reprezentovat svoji zemi za takových podmínek. Nejsem si totiž jistý, že někdo chce, abychom reprezentovali,“ řekl Radiožurnálu sportovec, který na hrách v Riu bral bronz a loni získal stejnou medaili na mistrovství světa.

Je přesvědčen, že hendikepovaným sportovcům by v Česku pomohlo, kdyby měli možnost se svým disciplínám věnovat profesionálně.

„U nás člověk musí chodit do práce, zabezpečit rodinu a pak teprve trénovat. Když pak vlezu za stůl a proti mně je někdo, kdo má psychologa, maséra a já mám proti němu hrát... Ty podmínky jsou nesrovnatelné.“

Naráží i na to, že sportovci z jiných zemí mají vyšší odměny za medaile z mezinárodních akcí. „Kamarád ze Srbska dostal za bronzovou medaili z mistrovství Evropy 10 tisíc eur (v přepočtu přes čtvrt milionu korun) a u nás jsou takové peníze za zlato z olympiády,“ poukazuje na nepoměr v oceňování úspěchů v Česku a v zahraničí.

Tento problém by měl řešit návrh nových stanov. Pokud ale Mezinárodní paralympijský výbor neschválí existenci obou svazů, může se Český paralympijský výbor v krajní situaci, stejně jako před osmi lety, obávat své suspendace.