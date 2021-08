Testy, karanténa, cestování ve vlnách. Čeští sportovci se připravují na paralympijské hry v Tokiu

Už za necelé dva týdny začínají v Tokiu paralympijské hry, na které se chystá i 28 českých sportovců. Ti teď upínají všechny síly k závěrečné fázi tréninku a zároveň řeší praktické přípravy na náročnou cestu do Japonska. Úkol je jasný: zvládnout let co nejbezpečněji tak, aby se neopakoval případ některých českých olympioniků, kteří se po cestě do Tokia nakazili koronavirem. Praha 15:45 13. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo paralympijských her před Národním stadionem v Tokiu | Foto: KIM KYUNG-HOON | Zdroj: Reuters

Hendikepovaní sportovci - na rozdíl od olympioniků - nemají speciální letadlo a cestovat budou běžnými linkovými spoji.

Poslechněte si, jak se paralympijští sportovci připravují na náročnou cestu do Tokia

„V úterý letíme do Frankfurtu a tam přestupujeme na přímý let do Tokia,“ říká reprezentační trenér českých paralympijských plavců Jan Šimek, který se letu do Japonska neobává. On, tři plavci a dvě plavkyně jeho týmu už nyní dodržují přísná opatření.

„Nepřipouštíme si ty nejhorší scénáře, dodržíme ta pravidla, která máme dodržet. Někdo je naočkovaný, někdo covid prodělal,“ říká Šimek.

Česká výprava na paralympijské hry má celkem 63 členů. Do Tokia podle vedoucí výpravy Lenky Matoškové poletí klasickými linkovými lety v několika etapách. Všichni sportovci včetně doprovodů využijí komerčních letů.

„Musíme dodržovat pravidla pobytu, což znamená, že neletíme společně, ale po vlnách. Každý sport má určeno, kdy může přiletět do vesnice,“ přibližuje Matošková. „Máme sedm vln a doufám, že se všichni potkáme zdraví a negativně otestovaní v Tokiu,“ dodává.

Komplikované cestování

Před odletem absolvují všichni členové výpravy dva PCR testy, očkování pro ně povinné není. Například lukostřelec David Drahonínský má za sebou obě dávky vakcíny. Sám se náročného letu obává více než covidu. Je totiž na vozíčku.

„Máme pět třicetikilových kufrů a dva vozíky. Terapeut mě ‚zatejpuje‘, abych seděl rovně a nenamohl si krční páteř a trapézy,“ vysvětluje Drahonínský.

Speciální režim má nyní jezdkyně Anastasja Vištálová, která musí být v karanténě v německých Cáchách. Na stejném místě jsou totiž shromážděni všichni paralympijští jezdci a jejich koně.

„Kůň je tady v karanténě odčerven, vykoupán v různých přípravcích a berou se mu odběry, aby se zjistilo, zda je zdravotně v pořádku,“ popisuje Vištálová.

Koně poletí do Tokia speciálním letem z Belgie. „Letí specializovaným letadlem v takových krabičkách. Jsou to takové velké boxy na kolečkách, do kterých se koně naloží a ve kterých mají seno a vodu, aby se během letu nenudili,“ říká šestadvacetiletá jezdkyně.

Paralympiáda začne 24. srpna. Čeští sportovci budou soutěžit celkem v osmi disciplínách. Mezi ty patří například stolní tenis, cyklistika, střelba nebo boccia (sport podobný francouzskému pétanquu určený lidem s těžkým tělesným postižením, pozn. red.).