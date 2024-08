‚Jedním slovem skvělé.‘ Zahajovací ceremoniál paralympijských her v Paříži nadchl i české sportovce

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil 17. paralympijské hry za zahájené. Slavnostní ceremoniál v centru Paříže si pochopitelně užili i čeští sportovci.

Českou výpravu vedli vlajkonoši Aleš Kisý a Anna Luxová. „Jedním slovem skvělé. Je to moje první zkušenost na zahájení, zvládli jsme to dobře a užili si to. Je to fakt skvělé, nemám co říct,“ popisovala nadšeně Luxová.

„Vítejte v zemi lásky a revoluce. Nebojte se, dneska večer nebude žádné dobývání Bastily, žádná gilotina. Začíná ta nejkrásnější revoluce, paralympijská revoluce. Revolucionáři jste vy, sportovci. Máte odvahu a odhodlání. Vašimi zbraněmi jsou výkony, rekordy a sportovní emoce,“ prohlásil šéf organizátorského výboru Tony Estanguet.

ZAHÁJENO! 🥳 A 17. letní paralympijské hry můžou začít! pic.twitter.com/k0q5diFJ2S — Český paralympijský tým (@paralympicsCZ) August 29, 2024

Zahajovacího ceremoniál sledovaly v centru Paříže desítky tisíc lidí, mezi nimi i Pařížan Christophe: „Jsou to sportovci s hendikepem, ne hendikepovaní sportovci. To není to stejné. V první řadě se počítá jejich sportovní duch, který je ještě silnější tím, že musejí překonávat své těžkosti a hendikepy. Neměli bychom se na ně dívat blahosklonným pohledem. Mají podstatně větší zásluhy než ostatní.“

Hry prohlásil za zahájené prezident Emmanuel Macron. Paralympijský oheň hoří na stejném místě jako oheň olympijský v Tuileriských zahradách u muzea Louvre. I když, pravda, nejde tak docela o oheň, ale o směs vodní páry osvětlené LED světly.

Paralympijský oheň hoří na stejném místě jako oheň olympijský v Tuileriských zahradách u muzea Louvre | Zdroj: Reuters