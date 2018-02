Lyžařka Pešková se vrací na paralympiádu. Malá dvojčata nechá doma a těší se na super-G

Na zimní paralympijské hry do Jižní Koreje odjede celkem 21 českých sportovců. Do Pchjongčchangu se vydá mužstvo sledge hokejistů a také alpští lyžaři. Mezi nimi bude i Anna Pešková. Stříbrná a bronzová paralympijská medailistka odjíždí už na svou třetí paralympiádu. Poprvé ale jako dvojnásobná máma. Praha 8:59 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrakově postižená sjezdařka Kulíšková s trasérkou | Foto: www.kuliskova.cz

„Zvládám to jen díky rodině. Manželovi, mamince a babičkám. Děti jsou zvyklé, takže se jim ani nestýská. Kdybych měla odjíždět a děti brečely, bylo by to ještě náročnější,“ usmívá se paralympička Anna Pešková.

Zrakově postižená lyžařka by jen těžko sama zvládla péči o dvojčata, kterým je pouhý rok a tři čtvrtě, a k tomu si jen tak odjet na druhý konec světa na paralympiádu. Díky pomoci rodiny ale tuhle možnost má a zažije už své třetí paralympijské hry.

Ty předchozí v Soči musela vynechat. „Po vysoké škole jsem odjela na dva roky do Kanady získat zkušenosti a naučit se anglicky. Měla jsem v plánu i lyžovat a trénovat. Ale z finančních důvodů to nebylo možné. Přišly jsme o body a nemohly jsme jet,“ vzpomíná.

V Pchjongčchangu ale Anna Pešková závodit bude, a to ve sjezdu, super-G a v super kombinaci. Nejvíc si věří na super-G, tedy disciplínu, kterou na tom samém místě před necelými dvěma týdny v olympijském závodě nečekaně ovládla Ester Ledecká.

Na podobný kousek si prý česká paralympička netroufá. „Ester je prostě jen jedna, překvapila celý svět a to už se napodobit nedá.“

Ale trasérka, která povede Annu Peškovou tratí, na to má trochu jiný názor. „Chceme si to užít a podat co nejlepší výkon. Uvidíme, jak to bude vypadat. Možná budeme překvapené. Anička je připravená dobře,“ říká Michaela Hubačová, která jako trasérka povede lyžařku Annu Peškovou na zimních paralympijských hrách. Ty startují v Pchjongčchangu 8. března.