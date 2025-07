‚Základní pilíř pardubického basketbalu.‘ Na Dukle pokračuje modernizace stadionu, má sloužit mládeži

Dostat mládež ke sportu může pomoct kvalitní vybavení a dobré stadiony. Na tom teď pracují u pardubických basketbalistů. Tam je v plánu nová hala pro více než 4 tisíce diváků, která bude sloužit i dalším sportům. Ta je ale zatím jen na papíře. Co se ale mění a na čem se pracuje, tak je pardubická hala Dukla. Ta bude sloužit hlavně mládeži a její rekonstrukce je v plném proudu. Pardubice 10:00 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konstrukce pardubické sportovní haly Dukla | Foto: Tomáš Kubelka | Zdroj: bkpardubice.cz

Původní hala sloužila k tréninku hlavního mužstva, zázemí měl ligový tým ale jinde – v hale Dašické. Momentálně probíhají opravy a modernizace celého areálu na sídlišti Dukla, včetně přestavby starého basketbalového stadionu. Sloužit bude hlavně mládeži, jak potvrzuje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.

„Bude to základna pro všechny mládežnické kategorie, kdy máme týmy v každé nejvyšší soutěži. Navíc jsme i v druhé nejvyšší soutěži, kde hraje tým našich mladších hráčů pod 23 let. Vše začíná od mládeže a právě tato hala bude základní pilíř pardubického basketbalu. Navíc to krásně vychází na sedmdesáté výročí klubu, takže dostaneme takový dárek,“ popisuje Stara.

S rekonstrukcí se začalo před několika měsíci, ale i tady došlo ke komplikacím.

„Zjistili jsme, že plechy nad hledištěm jsou zrezivělé a musí se vyměnit. Museli se sundat i boční stěny. To jsou velké zásahy, které celou stavbu zdrží,“ upřesňuje Stara.

Dlouhou řadu týdnů se jen bouralo, a to víc, než se původně předpokládalo. Teď už se stavba mění.

„Kdokoliv pojede okolo, tak konečně uvidí i oranžové cihly, které značí, že se konečně začíná stavět. Paralelně řešíme připomínky k technickému zázemí, protože sport prošel výraznou proměnou i v mládeži a hala musí být připravena odpovídat této době. V projektu se se vším počítalo, jen se to aktualizuje,“ pokračuje Stara.

A kompletně by celý areál měl sloužit od příštího roku a to od srpna.

„Věřím, že zhotovitel i investor termín dodrží,“ dodává optimisticky předseda představenstva pardubického klubu Pavel Stara.

Palubovka aktuálně rekonstruované haly Dukla v Pardubicích | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia