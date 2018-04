Pardubické závodiště se dá využít různě. Nejenom na dostihy, ale i na koncerty, běhy či festivaly

„Když se podíváte na náš program, tak tam máme 31 akcí a z nich jenom 9 dostihových a několik jezdeckých. Plánujeme různé běhy, Létofest v čele se skupinou Kabát, Friend Fest, Fresh Festival a taky úspěšný Taxis Gladiator Race. Jedním z cílů je přivést nové návštěvníky. Mnozí se po účasti na těchto akcích přijdou podívat i na dostihy,“ myslí si.

'Nechal jsem si vystavit licenci.' Josef Váňa se chce vrátit v 65 letech na Velkou pardubickou Číst článek

Startuje nová sezóna

Letos slaví Dostihový spolek Pardubice 25 let od založení. „Tehdy za ním stála parta nadšenců. Tím podle mě zachránili dostihový sport pro Pardubice. Pevně věřím, že ve spolupráci s Jockey Clubem České republiky se nám podaří momentální negativní trendy zastavit a nastartovat obrat k lepšímu. Roste konkurence v podobě startů v zahraničí, které se stávají atraktivními pro majitele dobrých koní z Česka.“

Velká pardubická je ale podle Korby jedinečná. „Jede se 14. října. Celý víkend chceme pojmout jako ve Velké Británii anebo v Irsku, tedy jako dostihový festival. Zahajovací dostihový den bude tradičně 8. května. Navázali jsme spolupráci s paní Vendulou Pizingerovou z Kapky naděje, která se stane patronkou letošní dostihové sezóny na našem závodišti. Máme taky společný projekt, který podporuje zdraví koní.“

V plánech zůstává vybudování nové síně slávy. Tam by měli lidé vidět historické milníky závodiště a nejslavnější vítěze Velké pardubické. „V tomto projektu zdárně pokračujeme. Ke 130. Velké pardubické v roce 2020 by se tato síň slávy měla otevírat. Bude to nádherná interaktivní expozice.“