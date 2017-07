Paříž a Los Angeles se blíží dohodě. Francouzská metropole by měla pořádat OH po sto letech

Představitelé Los Angeles a Paříže se blíží dohodě o pořadatelství olympijských her v letech 2024 a 2028. Již tento týden by mohlo být definitivně jasno o tom, že ve francouzské metropoli se budou konat hry za sedm let a druhé nejlidnatější město Spojených států amerických přijde na řadu o čtyři roky později.

Los Angeles 14:18 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít