Koně měla už v kočárku. Dcera nejbohatšího Čecha chce v parkuru na olympiádu

„Mamka mi říkala, že když jsem se narodila, místo panenek jsem si hrála koníkama a dávala jsem je do kočárku,“ vzpomíná na Radiožurnálu 21letá parkurová jezdkyně Anna Kellnerová.

Koně milovala odmalička, i když nikdo v rodině s nimi neměl nic společného. „Pořád jsem přemlouvala mamku, aby mě vzala ke koním, ale rodičům se nechtělo, měli respekt. V mých třech letech jsme s mámou ťukaly na stáje a prosily, jestli můžeme pomoct vyklidit boxy nebo nanosit vodu.“

Dcera nejbohatšího Čecha Petra Kellnera se v mládí také pořád dívala na filmy o koních. Láska ke koním se Anny držela a rodiče pochopili, že u nich zůstane. „Viděli, že je to obrovská láska, že mi nejde jen o sport. Tak mi dovolili udělat si licenci, pomalu jsem se do toho pustila a začala závodit.“

Závodní licenci získala už ve třinácti letech. Třikrát pak vyhrála individuální mistrovství České republiky v kategoriích starších juniorů a mladých jezdců. Aktuálně má Anna Kellnerová sedm koní a je společně s několikanásobným českým šampionem Alešem Opatrným členkou týmu Prague Lions.

„Minulý rok jsem byla strašně nadšená, že jsem mohla jezdit za Berlin Lions, ale to, že se náš tým přesunul do Prahy, je pro mě něco absolutně neuvěřitelného. Jezdit za Prahu a za Českou republiku je splněný sen, u kterého jsem nečekala, že se stane,“ vypráví Anna Kellnerová.

Tým Prague Lions slavil v dubnu i díky české jezdkyni triumf v závodě Global Champions League. Druhé kolo světové série v parkurovém skákání na pláži v Miami Beach vyhrála Kellnerová ve dvojici s Nizozemcem Schröderem.

Pražské finále, pak olympijská kvalifikace

Hlavním cílem této sezony je pro ni Global Champions Prague PlayOffs. Letošní vrchol světové série v parkurovém skákání se uskuteční v Praze v polovině prosince.

„Doufám, že se tam dostaneme, celou sezonu pro to budeme dělat všechno. Je to pro mě něco neuvěřitelného. Měla jsem možnost startovat v Olomouci na českých kolbištích, ale na pětihvězdičkové úrovni a ještě při finále… Když se to podaří, bude to neuvěřitelné,“ těší se 21letá jezdkyně.

„Budeme se snažit o olympijskou kvalifikaci, proto se snažím jezdit Global Champions Tour závody, protože je to nejvyšší level. Jsem mladá a nemám zkušenosti jako moji týmoví kolegové. V roce 2019 se pustíme do kvalifikací a budeme se snažit,“ sní Anna Kellnerová o účasti na olympijských hrách.

V roce 2020 v Tokiu by tak Česko mohlo mít po 28 letech opět zastoupení v parkuru.