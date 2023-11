Kellnerová nepojede V O2 areně za Prague Lions. ‚Klisna měla koliku, báli jsme se o ni,‘ vysvětluje

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová nepojede za Prague Lions finále elitního seriálu Global Champions. V pražské O2 areně se příští týden bude bojovat už popáté o prestižní tituly a také desítky milionů korun, ale Kellnerová se tentokrát hlavní soutěže nezúčastní. Praha 16:46 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Kellnerová na Global Champions 2022 | Foto: Vlastimil Vacek / Právo | Zdroj: Profimedia

Loni se tým jezdkyně a manažerky Prague Lions Anny Kellnerové probojoval poprvé až do finále Global Champions League - tedy elitní soutěže družstev a v Praze nakonec skončil před rekordní návštěvou šestý. Letos se ale v domácích modro-žlutých barvách představí v sedle samí muži.

„V týmové soutěži se bohužel neukážu, ale budu startovat jako jednotlivec. Kluci budou bojovat za tým a já budu stát vedle nich, držet jim palce a snažit se jim pomáhat,“ říká o mezinárodní sestavě Prague Lions Anna Kellnerová.

Belgičani Peter Devos, Niels Bruynseels a Mexičan Fernando Martinez vstoupí do čtvrtfinále ve čtvrtek 16. listopadu a česká jezdkyně přibližuje, proč se letos do hlavní soutěže nezapojí.

Catch Me If You Can na klinice

„Catch Me měla bohužel před časem velmi vážnou koliku, kterou jsme řešili opravdu dlouho, protože musela i na kliniku. Naštěstí je už všechno v pořádku, ale v době, kdy se to odehrávalo, jsme měli hrozný strach. Vypadalo to opravdu vážně,“ mluví Anna Kellnerová o klisně Catch Me If You Can, se kterou závodila loni v O2 areně i před dvěma lety na olympiádě v Tokiu.

„Čekala nás dlouhá rekonvalescence a vypadalo to, že kdybych byla schopná Catch Me na závody připravit, tak až na nějaké v prosinci. Listopad bychom nestihli. Ani ty prosincové závody nám za to nestojí, takže jí radši dáme delší odpočinek. Připravíme ji na další sezonu.“

Nakonec se tým rozhodl, že už Catch Me If You Can závodit nebude. Anna Kellnerová se ale příští týden představí v O2 areně v rámcových, ale i tak velmi kvalitních soutěžích s novým členem stáje, valachem Hurricanem.