Praha se těší na obří parkurovou akci, představit by se měla Kellnerová a Opatrný

Elitní týmový seriál v parkuru Global Champions League vyvcholí poprvé v historii jedinou finálovou akcí, která se uskuteční v Praze. Od 13. do 16. prosince by se jí měli zúčastnit také Anna Kellnerová a Aleš Opatrný, kteří závodí za tým Prague Lions. Praha 11:03 10. prosince 2018

Dvaadvacetiletá Kellnerová bude nejmladší členkou týmu. Přesto se letos postarala o největší úspěch Prague Lions, když na začátku dubna v Miami s Nizozemcem Gerkem Schröderem ovládli jeden ze závodů Global Champions League a zařídili pro svůj tým velkou porci bodů pro postup na závěrečnou akci v Praze.

„Pro mě osobně je to splněný sen, o kterém jsem netušila, že se mi někdy splní. Bylo to náhlé a nečekané,“ popisuje Kellnerová pocity ze svého úspěchu pro Radiožurnál.

Finálová akce v O2 areně bude pro českého fanouška výjimečná také svým zázemím. V okolí libeňské haly vyrostou v následujících dnech stáje a vše, co zhruba 200 koní potřebuje k ideálnímu výkonu.

„Už jsem toho objel hodně. Tohle jsou závody na té nejvyšší úrovni. Něco jako play-off ale ještě v jezdeckém sportu nebylo. Co se týče samotné přípravy haly, stájí a to všechno. To člověk už zažil na jiných závodech např. v Dortmundu či v Paříži. To bude vypadat podobně, takže si to dovedu představit,“ líčí dojmy Opatrný.

O této akci se hovoří jako o koňské formuli 1. Ze sportovního hlediska se v Praze sejde konkurence na úrovni mistrovství světa nebo olympiády.

„Doufám, že nás přijde podpořit hodně diváků. Hlavně ve čtvrtek, protože to je první kvalifikace. Může se stát, že nám nevyjde a v pátek nebudeme moci startovat.,“ dodává Opatrný.

Ve čtvrtek závod opustí čtyři nejhorší týmy, pro které vrchol sezony skončí. Prague Lions ale má ambice postoupit minimálně mezi nejlepší dvanáctku, která se v O2 areně představí i následující den.

„Mít tu možnost závodit na takové úrovni, s takovými jezdci a koňmi, před českým publikem je splněný sen každého jezdce,“ říká Kellnerová.

Ta ale zatím nemá jistotu, že si závod vychutná přímo z kolbiště. Nominovanou čtveřici závodníků totiž manažerka týmu Jessica Kürtenová určí až ve středu večer.