‚Byl jsem nervóznější, než kdybych sám startoval.‘ Opatrný nakonec na parkurovém vrcholu sezony nezávodil

Byl jakýmsi žolíkem týmu Prague Lions, ale parkurový vrchol sezóny pro něj skončil dřív, než začal. Aleš Opatrný se totiž na kolbiště ve čtvrtfinále Global Champions League vůbec nedostal. A protože domácí celek do semifinále těsně nepostoupil, na souboj s elitní světovou konkurencí si bude muset počkat. Praha 8:46 15. prosince 2018

Členové týmu Prague Lions Aleš Opatrný a Anna Kellnerová. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Čtvrtfinálová bitva tříčlenných týmů měla v pražské O2 areně velký náboj a hlavně po jízdách Anny Kellnerové, Pedera Fredricsona a Nielse Bruynseelse se ozýval bouřlivý aplaus. A to i přesto, že ani jeden z nich nepředvedl úplně čistou jízdu. Mezitím prožíval čtvrtý jezdec Prague Lions Aleš Opatrný něco jako fotbalista na lavičce náhradníků, který se nedostane do základní sestavy.

„Na startu jsem sice nebyl, ale jsme jeden tým. Byl jsem nervóznější, než kdybych sám startoval. Strašně jsem jim držel palce, abychom mohli pokračovat. Bohužel se to nepovedlo. O jednu chybku méně a šli bychom dál. Ale je to sport, každý pro to udělal maximum. Bariéra spadne opravdu rychle, zvlášť v tak obtížném parkuru,“ povídal Aleš Opatrný o rozhodujícím momentu, kdy stříbrný medailista z olympiády v Riu Švéd Fredricson musel najet se svým koněm na jednu z překážek znovu. Desetiletý Hansson jí totiž předtím odmítl přeskočit.

„Kůň skákal v posledních závodech velmi dobře, byl druhý na Grand Prix v Dauhá a aktuálně je ve skvělé formě. I tady skákal moc hezky, až přišla ta překážka s českou vlajkou. Jsem z toho hodně zklamaný a mrzí mě to hlavně kvůli týmu a fanouškům. Ale tak to prostě s koňmi někdy chodí,“ říkal Fredricson.

Nikdo z týmu to ale šestačtyřicetileté hvězdě týmu nevyčítal a irská manažerka Prague Lions Jessica Kürtenová poté mluvila o tom, že by se v případě postupu do semifinále nejspíš dostalo i na Aleše Opatrného.

„Samozřejmě je to hodně složité, i když je skvělé, že máme z čeho vybírat. Vždycky jde o to poslat do parkuru aktuálně nejlepší jezdce a koně - jde o jejich společný výkon. Musela jsem rozhodnout, kdo nepojede první den a padlo to na Aleše, který byl takovým naším žolíkem pro další dny. Navíc jsme museli jednoho jezdce nechat doma,“ vysvětlovala Kürtenová.

A tím jezdcem, který se vůbec mezi čtveřici pro vrchol parkurové sezóny nedostal, byl další olympijský medailista Nizozemec Schröder. Aleš Opatrný se ale i tak v libeňské hale představí, a to v sobotu v jednom z doprovodných závodů s nižší obtížností.