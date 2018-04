Úspěch českého parkuru. Anna Kellnerová s Nizozemcem Schröderem vyhráli prestižní závod v Miami

„Je to úžasné. Nechci říct, že to nikdo nečekal, ale nastupovali jsme ze třetího místa. Skončit na pódiu a ještě k tomu vyhrát bylo naprosto neuvěřitelné,“ řekla v tiskové zprávě 21letá Anna Kellnerová.

Soutěž na Miami Beach byla rozdělena na dvě části. Kellnerová s Classicem v té úvodní nechybovali a jednobodovou penalizaci dostala pouze za překročení časového limitu. Její kolega, Nizozemec Gerco Schröder dostal pět trestných bodů. Po polovině závodu to stačilo na třetí místo.

V sobotním kole už byli oba zástupci Prague Lions bezchybní, opět dostali pouze po bodu za překročení časového limitu. Zato soupeři chybovali a česko-nizozemský pár mohl s pouhými osmi trestnými body slavit vítězství.

„Myslela jsem, že jsme skončili druzí, ale pak za mnou běželi, že jsme první. Ve snu by mě nenapadlo, že by se to mohlo podařit! Byl to velký šok a neuvěřitelná radost. Je to asi největší úspěch, který s Classicem máme. Neuvěřitelné, naprosto senzační pocit,“ líčila Anna Kellnerová.

Třetí zastávkou Global Champions bude 20. - 22. dubna Šanghaj, kde Annu Kellnerovou doplní v pražském celku další Čech Aleš Opatrný a Belgičan Niels Bruynseels. Série vyvrcholí od 13. do 16. prosince v pražské o2 Areně, kde budou jezdci bojovat o dotaci téměř 12 milionů euro.

Anna Kellnerová a Gerco Schröder | Foto: Josef Malinovský/CET