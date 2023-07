Český parkurový tým zabojuje o olympijské hry. V Chuchli se představí i nováčci Tretera a Doležal

Český parkurový tým bude příští týden bojovat o olympiádu v Paříži. Do základní sestavy domácího čtyřčlenného družstva se dostali zkušení Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a také dva jezdci, kteří naopak na posledních olympijských hrách v Tokiu nebyli. Vladimír Tretera a Filip Doležal. Praha 15:11 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Opatrný se v týmové soutěži pokusí s kolegy vybojovat postup na olympijské hry do Paříže | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Lidi od nás budou hodně očekávat a bude to i trochu hra nervů. Všichni jsme natolik zkušení, že zabereme a předvedeme nejlepší výkon,“ říká Vladimír Tretera.

„Nikdy jsem nesázel, takže kurz vám neřeknu, ale věřím nám na druhé místo,“ doplňuje Filip Doležal před pohárem národů v pražské Chuchli.

Při něm budou mít letos jezdci speciální motivaci, protože zároveň půjde o nominační závod na olympijské hry v Paříži. Na kvalifikaci před čtyřmi lety Češi v Maďarsku neuspěli, ale nakonec po nesplnění formálních požadavků ze strany Ukrajiny se mohli radovat z návratu na olympijské hry, kde startovali poprvé od roku 1936.

Domácí prostředí

O to, aby další pauza byla výrazně kratší, se teď pokusí tým sestavený Alešem Opatrným přímo před domácím publikem. „Doma je to jedinečné. Praha dostala tu možnost, diváci mají šanci vidět skvělé koně, je to super,“ povídá devětačtyřicetiletý Vladimír Tretera.

Ten se sice do týmu pro Tokio nedostal, loni už ale byl členem družstva, které skončilo v domácím poháru národů druhé, což by mu letos stačilo pro kvalifikaci na olympijské hry v Paříži.

Všechny účastníky závodů v Praze ale čeká v pátek 28. července výjimečně těžký parkur. „Takový parkur jsem možná viděl někdy v televizi, ale sám jsem takovou náročnost nikdy nejezdil. Bude to pro mě nové, ale už dva roky připravujeme koně, aby mohly tak velké závody skákat,“ doplňuje Filip Doležal před soubojem o olympijské hry v Paříži.